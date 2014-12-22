Udo Jürgens hayata veda etti



80 yaşındaki şarkıcı, İsviçre'nin Gottlieben köyünde pazar günü yaptığı yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi. Jürgens kaldırıldığı hastanede yeniden hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Avrupa'nın tamamında, Japonya ve Güney Afrika'da uluslararası başarılara imza atan sanatçı 12 yaşından beri müzikle uğraşıyordu. Jürgens, "Merci, Chérie" adlı şarkısıyla 1966 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak üne kavuşmuştu. Kariyeri boyunca 1000'den fazla şarkı besteleyen Jürgens'in en sevilen şarkıları arasında "Griechischer Wein", "Ein ehrenwertes Haus", "Ich war noch niemals in New York" da bulunuyor.

1934 yılında Avustrya'nın Klagenfurt kentinde dünyaya gelen sanatçı 2007 yılında İsviçre vatandaşlığı da almıştı. Jürgens üç evliliğinden dört çocuk sahibiydi.