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Yaşam
Deutsche Welle

Udo Jürgens hayata veda etti

Almanca sözlü şanson yorumcusu, piyanist ve bestekar Udo Jürgens hayatını kaybetti. 100 milyondan fazla plak satan Jürgens 1966 yılında Eurovision'u kazanmıştı.

22 Aralık 2014 13:24


80 yaşındaki şarkıcı, İsviçre'nin Gottlieben köyünde pazar günü yaptığı yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi. Jürgens kaldırıldığı hastanede yeniden hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Avrupa'nın tamamında, Japonya ve Güney Afrika'da uluslararası başarılara imza atan sanatçı 12 yaşından beri müzikle uğraşıyordu. Jürgens, "Merci, Chérie" adlı şarkısıyla 1966 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak üne kavuşmuştu. Kariyeri boyunca 1000'den fazla şarkı besteleyen Jürgens'in en sevilen şarkıları arasında "Griechischer Wein", "Ein ehrenwertes Haus", "Ich war noch niemals in New York" da bulunuyor.

1934 yılında Avustrya'nın Klagenfurt kentinde dünyaya gelen sanatçı 2007 yılında İsviçre vatandaşlığı da almıştı. Jürgens üç evliliğinden dört çocuk sahibiydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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