T24 LogoT24 Logo
Spor

Udinese, Igor Tudor'u resmen açıkladı

İSTANBUL,(DHA) İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Calcio, son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un takımın başına getirildiğini açıkladı

24 Nisan 2018 20:37

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Calcio, son olarak Galatasaray\'da görev yapan teknik direktör Igor Tudor\'un takımın başına getirildiğini açıkladı.
2017-2018 sezonuna Luigi Delneri yönetiminde başlayan, 21 Kasım 2017\'de ise Delneri ile yolları ayırarak Massimo Oddo\'yu göreve getiren Udinese Calcio, İtalya Serie A\'da alınan üst üste 11 mağlubiyetin ardından Oddo ile de yollarını ayırarak takımın başına Igor Tudor\'u getirme kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor\'un başına getirilen, daha sonra ise Galatasaray ile anlaşan Hırvat çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig\'de bu sezonun 16\'ncı haftasında alınan Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sarı kırmızılı takımla yollarını ayırmıştı.
Udinese Calcio, İtalya Serie A\'da ligin bitimine 4 hafta kala 33 puanla 15\'inci sırada kendisine yer buldu. İtalyan ekibinin küme düşme hattı ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SerieUdinese CalcioGalatasarayIgor TudorLuigi DelneriKasımDelneriMassimo OddoOddoGeçtiğimizKardemir KarabüksporHırvatSpor Toto Süper LigEvkur Yeni MalatyasporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24