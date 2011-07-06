-ÜÇÜZLERİNE, RECEP, TAYYİP, ERDOĞAN ADLARINI VERDİ VAN (A.A) - 06.07.2011 - Van'da 11 çocuğunun ardından bir ay önce de üçüz bebek sahibi olan Gülser ailesi, bebeklerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi. Abdulhamit Gülser (62), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu, bu nedenle bir ay önce doğan üçüzlerine, ''Recep'', ''Tayyip'' ve ''Erdoğan'' adını verdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu anlatan Gülser, ''Başbakanımızı çok seviyorum. Umarım çocuklarım da Başbakanımız gibi başarılı ve ülkelerine hayırlı olurlar'' dedi. İlk eşinden 7 çocuk sahibi olduğunu belirten Gülser, eşinin 13 yıl önce vefat etmesi üzerine ikinci kez evlendiğini ve bu evliliğinden de 4 çocuk sahibi olduğunu ifade etti. İkinci eşi Kudret Gülser'in bir ay önce üçüz bebek dünyaya getirmesiyle toplam 14 çocuk babası olduğunu anlatan Abdulhamit Gülser, 7 çocuğunun evli olduğunu, kendisinin işsiz olması nedeniyle evin geçimini 23 yaşındaki oğlunun sağladığını belirtti. Üçüz bebeklerin bakımının zor olduğunu bildiren Gülser, ''Onlara iyi şekilde bakamayacağım için üzülüyorum. Onlara daha iyi şartlarda bakmak isterdim. Bu nedenle bazen de kederleniyorum. Çünkü maddi durumum çocukların bakımına yetecek düzeyde değil'' diye konuştu. Üçüz bebek olmanın sevincini ve şaşkınlığını yaşayan anne Kudret Gülser de komşularının verdiği beşikte üçüzlerini uyuttuğunu anlatarak, diğer 4 çocuğunu da maddi imkansızlık içinde büyüttüğünü söyledi. Anne sütünün yetersiz olması nedeniyle üçüzlerin mama ile beslendiğini vurgulayan Kudret Gülser, ''Eşim çalışmadığı için mama alacak maddi gücümüz yok. Recep, Tayyip ve Erdoğan'ı iyi koşullarda büyütmek istiyorum'' diye konuştu.