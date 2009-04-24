Üçüze 'Oy', 'Pusula' ve 'Sandık' ismi verildi

AKP Manisa İl Başkanı Mustafa Uyumaz, seçime 3 gün kala dünyaya gelen üçüz bebeklerinin göbek isimlerini, "Oy, Pusula ve Sandık" koyduklarını bildirdi.



Mustafa Uyumaz, eşi Yasemen Uyumaz ile birlikte, gazetecilere, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerin kuvözden çıktıklarını ve kucaklarına alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Babalık duygusunu 51 yaşında tattığını, tüp bebek yöntemiyle üçüz bebek sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını, bebeklerine "Mustafa Mert", "Mustafa Yiğit" ve "Zeynep Yağmur" ismini verdiklerini kaydeden Mustafa Uyumaz, "Yakınlarımız, bebekler seçimlere 3 gün kala doğdukları için isimlerini Oy, Pusula ve Sandık olarak koyarsınız diyorlardı. Biz de göbek isimlerini bu şekilde koyduk" dedi.



‘Büyüdüklerinde siyasetçi olmalarını istiyorum’



Yasemen Uyumaz da aynı anda 3 bebek sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Anne Uyumaz, "Bebeklerimin büyüdükleri zaman siyasetçi olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Anne ve bebekleri hamilelik döneminden bu yana kontrol altında tutan Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum uzmanları Doç. Dr. Tayfun Özçakır ve Dr. Ulaş Başyurt, hem annenin hem de bebeklerin sağlıklı olduklarını belirtti.



Doç. Dr. Özçakır, "Erkek bebeklerin birisi 1 kilo 490 gram, diğeri 1 kilo 370 gram olarak dünyaya geldi. Kız bebek ise 930 gram doğdu. Doğumun hemen ardından bugüne kadar yaklaşık 1 aydır yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutuluyorlardı. Şu ana kadar gösterdikleri gelişmeler normal ve sağlıkları yerinde" şeklinde konuştu.

