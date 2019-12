'Ucuz' yoldan güzellik!

Güzelleşmek için çok fazla para harcamak istemiyorum diyorsanız birkaç ufak hileyle şikâyetlerinizden kurtulabilirsiniz. Saçlarınız yeteri kadar parlamıyor mu ya da vücudunuz çok mu kuruyor? Bu durumda çareyi sadece kozmetik malzemelerde değil market raflarında ya da buzdolabınızda arayabilirsiniz.



Parfüm Kokusu



Parfüm kokunuzun uzun süre üzerinizde kalmaması sizi deli ediyor olabilir. Bu durumda yapmanız gereken parfümü saçlarınıza sıkmaktır. Saçlarınızın dibinden ucuna doğru sıkarsanız gün boyunca parfüm kokunuz kalır.



Nasır Sorunu



Bazen giydiğiniz ayakkabıdan bazen de ayak yapınızdan dolayı nasır oluşumunu bir türlü engelleyemezsiniz. Nasır hem görüntü olarak kötüdür, hem de acı verir. Eğer nasırlarınızla bir türlü baş edemiyorsanız vazelini alın ve ayaklarınıza kalın bir tabaka halinde sürdükten sonra çorabınızı giyerek uyuyun.



Yumuşak Bir Cilt



Vücudunuzun her zaman kuru olmasından şikâyet ediyorsanız çareyi avokadoda arayabilirsiniz. İyice olgunlaşmış bir avokadoyu alın, çekirdeğini ve kabuğunu çıkarın. Bir kabın içinde püre haline getirdikten sonra tüm vücudunuza sürün ve 20 dakika kadar bekletin. Doğal bir nemlendiriciyle vücudunuzun yumuşacık olduğunu göreceksiniz.



Kırık Tırnak



Tam bir yere yetişecekken tırnağınızın bir bölümü kırılıyor. Bu durumda ya oturup tırnaklarınızın hepsini kesip, törpüleyip, oje süreceksiniz ya da bir yapıştırıcının yardımına başvuracaksınız. Kırılan tarafa yapıştırıcıyı sürün. Üzerine oje sürdüğünüzde bir de bu ojenin rengi kırmızı, pembe gibi koyu renkler olduğunda kırılan yer belli olmayacaktır.



Yağlı Saçlar



Yağlı saçlara sahip olan kadınlar, saçlarını uzun süre kullanamamaktan şikâyet ederler. Örneğin saçınıza fön çektirdiniz ve ertesi gün de yağlı görüntüsü olmadan kullanmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey elinize büyük bir saç fırçasını almak ve üzerinde toz pudrayı boşaltmak. Pudrayı yedirirseniz yağlı görüntü ortadan kalkacaktır.



Parlak Saçlar



Saçlarınızın kuru görüntüsünden şikâyet ediyorsanız bir kaşık sirkeyle, dört kaşık karbonata suyu karıştırın. 15 dakika kadar bu karışımı saçınızda bekletin ve sonrasında açlarınızı yıkayın, eskisinden daha parlak olduğunu göreceksiniz.



Sivilce Sorunu



Yüzünüzde bir anda beklemediğiniz bir sivilce çıktıysa hemen bir diş macunu alın ve küçük bir miktarını sivilcenin üzerine sürün. 15 dakika kadar bekletin. Diş macunu sivilcenin yağını alacak ve daha fazla büyümesine engel olacaktır.



Göz Kalemi



Gözünüzün üzerine çektiğiniz göz kaleminiz dağılıyor veya çabuk bozuluyorsa kaleminizi kullanmadan önce buzluğa koyun ve 15 dakika kadar bekletin. Bu sorun ortadan kalkacaktı.



Güzel Bir Yüz



Sabah kalktınız ve yüzünüzün şiş ya da kötü göründüğünü düşünüyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken evdeki yeşil çayın yardımına koşmak olmalıdır. Bir fincanda yaptığınız çayın birkaç dakika soğumasını bekledikten sonra pamuk yardımıyla yüzünüze iyice sürün.



Tüylere Veda



Acilen tüylerinizden kurtulmanız gerekiyorsa yapmanız gereken çok az bir miktar saç kremini alarak bacaklarınıza sürmek olmadır. Sonrasında tıraş işlemini gerçekleştirirseniz hem çabuk hem de kolay biçimde tüylerden kurtulursunuz.



Vücut Losyonu



Eğer parfümlü bir vücut losyonunuz yoksa üzülmenize gerek yok. Her zaman kullandığınız vücut losyonunuzun içine birkaç damla parfüm atmanız güzel kokmanızı da sağlayacaktır.



Kuru Cilt



Cildinizin kuru olmasından şikayet ediyorsanız buzdolabına koşun ve bir yumurta alın. Yumurtanın beyazını bir kaba koyduktan sonra karıştırıp, yüzünüze sürün. Yumurtanın beyazında bulunan protein cildinizin nemini geri kazanmasına yardımcı olur.



Yorgun Gözler



Gözlerinizin morarmış ve çökmüş olduğunu düşünüyorsanız iki yemek kaşığını sıcak suyun altına tutun ve daha sonra gözlerinizin üzerine koyun. Yavaş yavaş soğuyan metalin aynı zamanda rahatlatıcı etkisiyle gözlerinizdeki yorgunluğu aldığını göreceksiniz.



Ağdaya Karşı Buz



Ağda yaparken yanınızda buz bulundurmanızda fayda vardır. Herhangi bir kızarıklık ya da morluğa karşı, cildinize hemen buz sürmeniz yararlı olur. Ağda bittikten sonra kan dolaşımını sağlamak için bacağınızı soğuk suyla yıkayın ve nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.



Peeling Zamanı



Evinizde peeling yoksa kendi hazırladığınız maskeyi kullanabilirsiniz. Bunun için 1 kaşık yoğurdu iki kaşık tuzla karıştırın ve duştan önce tüm vücudunuza sürün. Cildinizdeki peeling etkisini göreceksiniz.



Güçlü Tırnaklar



Tırnaklarınızın kırılmasını engellemek için lavanta yağını kullanabilirsiniz. Lavanta yağını tırnaklarınızın üzerine sürerek tırnaklarınızı ovuşturun. 15 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın.



Ojeniz Çabuk Kurusun



Ojeyi sürdükten sonra ellerinizi buzlu suda birkaç dakika bekletmeniz erken kurumasını sağlayacaktır.



Siyah Noktalar



Bir kâse yoğurtla bir limonun suyunu karıştırın. Bu karışımı, gözlerinize gelmemesine dikkat ederek yüzünüze yayın ve 15 dakika bekleyin. Yüzünüzde kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın.



Sağlıklı Dişler



Diş etlerini kuvvetlendirmek için, küçük taneli tuzları diş fırçanızın üzerine koyun. Daha sonra da diş etlerine kadar dişlerinizi fırçalayın.



Cilt Bakımı



Cildinizi nemlendirmek için yoğurttan da yardım alabilirsiniz. 1 çay kaşığı limon suyuyla, bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırarak yüzünüze sürün. Daha sonra ılık suda beklettiğiniz pamukla cildinizi temizleyin.





Kıvrık Kirpikler



Kirpiklerinizin düz olmasından şikâyetçiyseniz metal kirpik kıvırıcınızı saç kurutma makinesiyle birkaç dakika ısıtın. Sonrasında kirpiklerinizi kıvırın her zamankinden daha kıvrımlı kirpiklere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Sonrasında suda çıkmayan maskara kullanırsanız daha çabuk kuruyacağı için kirpikleriniz daha kıvrımlı olur.







(Kaynak: Seda Dergisi)