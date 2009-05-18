Ucuz ve şık dekorasyonun 10 yolu

Evinize yeni bir hayat öpücüğü verecek ve kolayca uygulayabileceğiniz fikirlerimiz var.



Dekorasyon bir tutkudur. Ancak bunun için sınırsız bir bütçeniz yok diye de endişe etmeyin. Size ekonomik dekorasyonun birkaç ipucunu çıkardık.



1. Gözlerinizi eğitin



Yüksek fiyatlı tasarım ürünlerini hafızanıza yerleştirip, bu ürünleri indirim mağazalarında yakalayabilirsiniz. Ayrıca pazarlar, eskiciler ve yapı marketlere de göz atmayı unutmayın.



2. Sabırlı olun



İyi alışveriş yapabilmek için özellikle temmuz ayı gibi ölü sezonları bekleyin ve evdeki boş alanları doldurmak zorunda olduğunuzu hissetmeyin. Herhangi bir ürünü uygun fiyata bulmaktan çok, doğru ürünü uygun fiyata bulmaya çalışın.



3. Mobilyalarınızdan birkaçını parlak siyaha boyayın



Boyayabileceğiniz mobilyaları eski eşyalar veya ucuz ürünler satan mağazalarda bulabilirsiniz.



4. Aynı parayı harcayın



Evinizi ekonomik yoldan dekore etmeye çalıştığınızda, odalarınızın şık değil ucuz görünme riski de vardır. Bu yüzden her odada birkaç gösterişli parça kullanabilirsiniz. Bu gösterişli parçalar onların kalitesini belli edecektir. ''Gösterişli''sizin için neyi ifade ediyor? Bulun ve dekorasyonunuza ekleyin!



5. Herkesin satın alabileceği standart sanat objelerine hayır deyin



Bunun yerine sargı kâğıdı, artmış duvar kağıdı veya haritadan yapılmış büyük kolajları keşfedebilirsiniz. Büyük bir tuvali artan boyalarla boyayabilirsiniz ya da çocuğunuzun el becerilerini hazır alacağınız mat bir çerçeveye koyabilir ve ve şık desenli bir tahtayla asabilirsiniz.



6. Aksesuarlara eşlik edin



Birçok ufak aksesuar odanıza darmadağın ve basit bir görüntü verebilir. Bunun yerine yerde duran vazolar, dolgun yer minderleri, küçük mumlardan daha çok büyük mumlar gibi büyük ölçekli aksesuarları tercih edebilirsiniz.



7. Doku kullanın



Parlak, mat, yumuşak, sert gibi doğal dokuları bir araya getirerek alanınıza zenginlik ekleyebilirsiniz.



8. Halılara daha çok yer verin



Birçok güzel odada halı, mektubun üzerindeki bir pul gibi durabiliyor. Daha büyüklerinden bulamıyor musunuz ya da bulmak mı istemiyorsunuz? Dokuma halı mağazalarına gidin ve kataloglardan sipariş verebilirsiniz. Meselâ yün veya sentetik ipliğine benzeyen sisal halılarını da tercih edebilirsiniz.



9. Siyah ve beyaz ile dekore edin



Modası geçmeyen bu renkler asla eskimiş bir görüntü yaratmaz. Hele de iyi kombine edilince odanızda etkileyici bir ferahlık hissi yaratabilir.



10. Cesur lâmbalar alın



Sınırlı bir bütçe üzerinden yapılan dekorasyonda ışıklandırma akla en son gelir. İnce, uzun ve çok küçük lâmba seçimi genelde yapılan bir hatadır. Bunun yerine ışıklandırmanızı tavan, çalışma ve ortam lâmbaları koyarak tabakalandırabilirsiniz. Halojenler veya doğal ışık için anahtarlı ve heykel çekiciliğine sahip olan lâmbaları satın alabilirsiniz.

