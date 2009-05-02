Ucuz tatilin en iyi adreslerinden biri Türkiye

İngiltere’de Post Office tarafından gerçekleştirilen bir ankette Avrupa’da ucuz tatil için en iyi üç yerden birinin Türkiye olduğu belirlendi.



İngiltere’de Post Office tarafından gerçekleştirilen bir anket, Avrupa’da ucuz tatil için en iyi yerin Bulgaristan olduğu, Bulgaristan’ı Türkiye ve Hırvatistan’ın izlediğini gösterdi. The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan ankete göre, Euro bölgesinde tatil için en pahalı ülke ise Fransa, en ucuz ülkenin de İspanya olduğu belirlendi.



Bu arada, Post Office’nin tur hizmetleri bölümü Başkanı Sarah Murno, bu yıl yapılan anketin, dışarıda yemek yeme maliyetinin çok arttığını ortaya koyduğunu, Tayland’da 68.5, ABD’de ise yüzde 49 zamlandığına işaret ederken, Türkiye’de de fiyatların üçte birden fazla arttığını kaydetti.

