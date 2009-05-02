T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ucuz tatilin en iyi adreslerinden biri Türkiye

İngiltere’de Post Office'in gerçekleştirdiği bir ankette Avrupa’da ucuz tatil için en iyi üç yerden birinin Türkiye olduğu belirlendi.

02 Mayıs 2009 03:00

İngiltere’de Post Office tarafından gerçekleştirilen bir ankette Avrupa’da ucuz tatil için en iyi üç yerden birinin Türkiye olduğu belirlendi.

İngiltere’de Post Office tarafından gerçekleştirilen bir anket, Avrupa’da ucuz tatil için en iyi yerin Bulgaristan olduğu, Bulgaristan’ı Türkiye ve Hırvatistan’ın izlediğini gösterdi. The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan ankete göre, Euro bölgesinde tatil için en pahalı ülke ise Fransa, en ucuz ülkenin de İspanya olduğu belirlendi.

Bu arada, Post Office’nin tur hizmetleri bölümü Başkanı Sarah Murno, bu yıl yapılan anketin, dışarıda yemek yeme maliyetinin çok arttığını ortaya koyduğunu, Tayland’da 68.5, ABD’de ise yüzde 49 zamlandığına işaret ederken, Türkiye’de de fiyatların üçte birden fazla arttığını kaydetti.

ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24