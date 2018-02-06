Üçüz prematüre bebeklerin 2 üniversite bitiren babaları işsiz

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 2 ay önce üçüz bebekleri olan, 2 üniversite mezunu Mehmet Ali Uyğun (32), çocuklarının bakımı için iş arıyor. Çeşitli sertifikaları da bulunan ve halen 2 farklı üniversitede okuyan Mehmet Ali Uyğun, \"Tarih öğretmenliği ve sosyoloji bölümlerini bitirdim ama iş bulamadım. Üçüzlere bakamıyorum\" dedi.

Bahçelievler Mahallesinde oturan ve 1.5 yıl önce evlenen Mehmet Ali ile Hacire Uyğun çiftinin geçen 6 Aralık\'ta \'Mert, Burak Çınar ve Erva Damla\' adları verilen prematüre üçüzleri dünyaya geldi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde 7\'şer aylık olarak dünyaya gelen üçüz bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Bebeklerden Burak Çınar ve Erva Damla taburcu edilirken, Mert ise halen yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Üçüzlerin babası Mehmet Ali Uyğun, kirada oturduklarını, işsiz olduğunu ve bebeklerin masraflarını karşılayamadığını söyledi. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Öğretmenliği ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümlerini bitiren baba Uyğun, halen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde birinci sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanlığı ile Aile Danışmanlığı sertifikaları bulunan Mehmet Ali Uyğun, ailesini geçindiremediğini söyledi. Uyğun, \"2 ay önce üçüz çocuklarım oldu, onlara bakamıyorum. 2 üniversiteyi bitirdim ama işsizim. Zor durumdayım, evim kirada. Yani geçinemiyorum. Devletimizden çocukların bakımı için ve bana iş verilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. 200 gramlık bir mama 140 lira, bez fazla gidiyor. Biz devletimizden yardım istiyoruz\" dedi.

\'ÖMRÜMÜ EĞİTİME HARCADIM AMA HÂLÂ BİR İŞİM YOK\'

KPSS\'den 81 puan almasına rağmen sosyolog olarak atanamadığını söyleyen Uyğun, \"2016 yılında KPSS\'den 81 puan aldım, 14 bin memur aldılar. Sosyolog olarak atanmak istemiştim ama 1 kişi almışlardı. Ömrümü eğitime harcadım ama hâlâ bir işim yok. Bütün giderim eğitime gitti. Ailemi zor durumda bıraktım okumak için. 32 yaşındayım artık, hiçbir gelirim yok; hep gider var. Ara sıra annem babam bana yardım ediyor\" diye konuştu.

Eşinin ömrünü okumaya adadığını ancak atanamadığı için maddi imkânsızlıklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden Hacire Uyğun ise şunları söyledi:

\"Yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğumuz oldu. Hiçbir geçimlerini sağlayamıyoruz, hep zorlanıyoruz. Oradan buradan borç ederek onların geçimlerini sağlıyoruz. Eşimin işi olmadığı için hiçbir masrafını karşılayamıyoruz. Zaten oradan buradan gıda yardımı yapıldığı için evi geçindirebiliyoruz. Bütün ömrünü eğitime harcamış birisi, sertifikaları var, o var, bu var ama hiçbir şekilde bir gelir yok, iş yok. Nereye başvuru yapıyorsa geri çeviriyorlar.\"



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