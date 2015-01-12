Ucuz petrol Detroit'e yaradı



Petrol fiyatlarındaki düşüş, Detroit Otomobil Fuarı'na artan ilginin başında geliyor. Bu yıl kısaca SUV olarak da anılan büyük motorlu spor otomobiller ve pick-up modellerin öne çıkması bekleniyor.

12-25 Ocak tarihleri arasında açık olacak fuarda 20 civarında üretici yeni modellerini tanıtacak. 5 – 10 civarında dünya prömiyerinin gün ışığına çıkarılacağı tahmin ediliyor.

SUV araçlara ABD'de artan talepten Alman otomotiv üreticileri Mercedes, Audi, BMW ve Porsche de yararlanmak istiyor.

BMW, Detroit fuarında hidrojen yakıtla çalışan yeni modelini tanıtacak.