-Ucuz pasaportu sevdik ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında yıllardır en büyük maliyetlerinden biri olan pasaport harç bedellerinin geçen yıl yarı yarıya düşürülmesi, pasaportlara olan talebi artırdı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce geçen yılın tamamında basılan pasaport sayısı 1 milyon 526 bin iken, bu sayı 2011 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 175 bine ulaştı. Geçen yılın Haziran ayında Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil 6 aya kadar olan pasaport harcı 126 liradan 65 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 180 liradan 95 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 304 liradan 155 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 424 liradan 220 liraya, 3 yıldan fazla süreli olan pasaport harcı da 616 liradan 310 liraya düşürülmüştü. Harç bedellerinde yapılan yarı yarıya indirim, bir çok vatandaşı pasaport almaya yöneltti. Pasaportlara olan yoğun talep, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün istatistiklerinde de kendini gösterdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, harç bedellerinin yüksek olduğu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ortalama her yıl 1 milyon pasaport basılırken, yapılan indirimin ardından geçen yıl bu sayı 1 milyon 526 bine, bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2 milyon 175 bine ulaştı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce geçen yıl 1 milyon 200 bin umuma mahsus, 15 bin diplomatik, 200 bin hususi, 61 bin hizmet ve 50 bin geçici olmak üzere toplam 1 milyon 526 bin çipli pasaport basıldı. Genel müdürlük bu yılın ilk 8 ayında ise 1 milyon 885 bin umuma mahsus pasaport, 285 bin hususi pasaport, 5 bin hizmet pasaportunun yer aldığı toplam 2 milyon 175 bin çipli pasaport üretti. Genel bütçe saymanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığına teslim ettiği pasaport miktarı ise bu yılın ilk 8 ayında 2 milyon 206 bin 400 oldu. -Çipli pasaporta yoğun ilgi- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü 2010 yılının Haziran ayında yeni tip (çipli) pasaport uygulamasına başladı. Pasaportlara olan talebin artmasında, harç bedellerinin düşürülmesinin yanı sıra yeni uygulamada pasaport geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması da etkili oldu. Darphane ve Damga Matbaasınca yeni uygulamanın başladığı 2010 yılı Haziran ayından bu yana toplam 3 milyon 701 bin çipli pasaport üretildi. Türkiye'nin de yer aldığı 190'nın üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca yapılan değişiklikle, eski tip pasaportlar tüm dünyada 24 Kasım 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010 yılının haziran ayında yeni tip (çipli) pasaport uygulamasına başlamıştı. Darphane ve Damga Matbaası da hazırlıklar kapsamında bu yıl yalnızca çipli pasaport bastı.