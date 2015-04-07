'Ucuz paket tatiller deri kanseri vakalarını artırdı'

İngiltere'de 1960'lı yıllarda başlayan "ucuz paket tatillerdeki" hızlı artışın, deri kanseri vakalarının endişe verici şekilde artmasının nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Ülkede kanser hastalığı üzerine araştırmalarıyla bilinen yardım kuruluşu Cancer Research UK, 65 yaş üstü kişilerde deri kanseri vakalarının "endişe verici şekilde arttığına" dikkat çekti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cancer Research UK, özellikle 40 yıl önce tatile çıkan insanların kendilerini güneşten koruma konusunda bilinçli olmadıklarını vurguladı.

İngiltere'de açıklanan son veriler, her yıl 65 yaşın üstündeki 5,700 kişiye deri kanseri teşhisi konduğunu gösteriyor.

Oysa 1970'li yılların ortasında bu rakam 600 civarındaydı.

65 yaş ve üstünde artış

Deri kanseri özellikle güneş altında koruyucu kullanarak veya ten kapatılarak, güneş yanıklarını önlemek yoluyla çoğu zaman engellenebiliyor.

İngiltere'de her yıl 13,300 kişiye en tehlikeli deri kanseri türü olan "malin melanom" teşhisi konuyor. Hastalık nedeniyle her yıl 2,100 kişi hayatını kaybediyor.

Rakamlar her yaş grubunda artarken, özellikle 65 yaş üstündeki hızlı artış dikkat çekiyor.

Sue Deans, 69 yaşında üç çocuk annesi. İlk olarak 2000 yılında kendisine kanser teşhisi konmuş. 2007 yılında yeniden hastalığa yakalanmış.

Deans "Benim dönemimde paket tatiller ucuzladı, neredeyse her yıl yurtdışında bir yere gidebiliyorduk. Ama o zamanlar güneşin zararı ve deri kanseri hakkında pek fikrimiz yoktu. Güneşte yatmayı çok severdim ama yıllarca güneş yanığından sıkıntı çektim" diyor.

Deri kanseri erken teşhis edilen Deans, başarılı bir ameliyatla hastalıktan kurtulduğunu ancak tedbiri elden bırakmadığını belirtiyor.

'Endişe verici'

Cancer Research UK'den Profesör Richard Marais, "malin melanom" teşhisindeki artışların endişe verici olduğunu söylüyor:

"Melanomun tüm yaş gruplarında bu derece hızla artması gerçekten endişe verici. İnsanların ciltlerindeki değişimi takip etmesi ve benlerinde ya da derilerinde değişiklik gözlemledikleri değişimler için tıbbi operasyon seçeneğini değerlendirmeleri gerekiyor. Melanom genellikle erkeklerin sırtlarında ve kadınların bacaklarında rastlanan bir hastalık. Ama vücusun her bölgesinde çıkabilir."

Araştırmalar, her yıl ya da iki yılda bir ciltte güneş yanığı oluşmasının "malin melanoma" yakalanma riskini artırdığını gösteriyor.

Cancer Research UK'in sağlık bilgi edinme bölümü başkanı Dr. Julie Sharp da evde de tatildeymiş gibi güneşten etkilenilebileceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Dolayısıyla gölgede kalmayı, tişört giymeyi, şapka takmayı ve düzenli olarak en az 15 faktörlü güneş koruyucu kremi kullanmayı ihmal etmeyin."