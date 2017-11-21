Ucuz otomobil satma vaadiyle 80 bin liralık dolandırıcılık

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da gümrükten düşük fiyatla araç çıkarma vaadi ile dolandırdığı öne sürülen ve kendisini gözaltına alan polis ekiplerine sahte kimlik gösteren M.T. (31), adliyeye sevk edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, çeşitli kişilerle bağlantıya geçerek gümrükten ucuza otomobil çıkarma ve icralık ucuz otomobil satma vaadiyle 80 bin lira dolandıran M.T.\'nin peşine düştü. M.T.\'yi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, bir araç kiralama dükkanından otomobil kiralayacağını tespit etti. M.T.\'den önce dükkana giden ekipler burada gizlendi. Dükkana giren M.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİSLERE SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

M.T.\'nin yapılan üst aramasında yüklü miktarda nakit para, bankamatik ve kredi kartları ele geçirildi. M.T., kendisini gözaltına alan polislere yanlışlık yaptıklarını, isminin M.T. olmadığını söyleyerek S.S.\'ye ait kimlik verdi. Kimlikte detaylı inceleme yapan ekipler kimliğin sahte olduğunu fark etti. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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