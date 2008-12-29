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Sosyal Güvenlik

Ucuz muayene isteyen acile koşuyor

Acil servislerde fark ücreti alınmaması, acillerin yıldızını parlattı. Acil servislerdeki muayenelerin toplam muayenelerdeki payı son birkaç ayda 7-8 puanlık artışla yüzde 20'yi a

29 Aralık 2008 02:00

Acil servislerde fark ücreti alınmaması düzenlemesi, acillerin yıldızını parlattı. Acil servislerdeki muayenelerin toplam muayenelerdeki payı son birkaç ayda 7-8 puanlık artışla yüzde 20'yi aştı. Yetkililer oranın yüzde 25'e doğru gittiğine dikkat çekiyor.

Ancak özellikle özel hastanelerin acilde ücret tahsil edebilmek için "kırtasiye ücreti" ve benzeri kalemlerde yurttaşlardan ücret talep ettiği de iddia ediliyor.

Sosyal güvenlik reformuna son dakikada eklenen düzenleme, acil durumdaki hastalar için tüm hastanelerin kapısını "fark ücreti" olmaksızın açıyor. Sosyal Güvenlik Reformu Yasası'nın 73. maddesine göre, acil durumlarda sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri dahi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

Buna karşılık, sözleşmeli veya sözleşmesiz herhangi bir sağlık kuruluşu acil hallerde ne kendisine gelen genel sağlık sigortalı hastadan; ne de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir ilave fark ücreti alamayacak. Normal koşullarda ise, sözleşmeli özel hastanelerden alınan tedavi hizmetine karşılık; hastanelerin yüzde 30 fark ücreti isteme hakkı bulunuyor. Sözleşmesiz sağlık kuruluşlarından alınan sağlık hizmetinin bedelleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor.

Acillerin yıldızı parladı

Acil servislerde, özel hastanelerin yüzde 30 dahi fark ücreti alamayacak olması; bu alandaki muayeneleri de artırdı. Edinilen bilgilere göre, acil muayenelerin toplam muayeneler içindeki payı da hızla artmaya başladı. Acillerin toplam muayenelerdeki payında 7-8 puanlık oynamalar görülmeye başlandığına dikkat çeken yetkililerin verdiği bilgiye göre, yüzde 20'yi geçen acil payı yüzde 25 sınırına dayandı.

Ancak bazı özel hastanelerin acil hastalardan, "kırtasiye ücreti" gibi farklı isimlerle ücret almaya çalıştığı da iddia ediliyor. Yetkililer bu tür durumlarda, ilgili mercilerin devreye girmesi için şikâyet mekanizmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, yurttaşların daha bilinçli davranmasını istiyor. Bazı hastanelerde ise, hastaların fark ücreti ödememesi için doktorlar tarafından acil kaşesi basıldığı iddia ediliyor.



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