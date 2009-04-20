Ucuz kolera aşısı geliştirildi

Dünyada yılda 120 bin kişinin ölümüne neden olan koleraya karşı çok ucuz bir aşı geliştirildi.



Güney Kore'nin başkenti Seul'de BM girişimiyle kurulan Uluslararası Aşı Enstitüsü, enstitü bilim adamlarının dozu sadece 1 dolara mal olan yeni bir aşı ürettiğini açıkladı.



Enstitüden yapılan açıklamada, Hindistan Sağlık Ajansının yeni aşıyı onayladığı ve Hindistan'da bir şirketin ay sonunda aşının üretimine başlayacağı kaydedildi.



Yeni aşının ağızdan alındığı da belirtildi.



Hindistan Sağlık Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerine uygun çalıştığı için, ajansın aşıyı onaylaması, yeni aşının uluslararası standartları tutturduğu ve başka ülkelerde de kullanılabileceği anlamına geliyor.



Açıklamada, enstitü bilim insanlarının yeni aşıyı, daha önce Vietnam'ın ürettiği bir kolera aşısı üzerinde değişiklikler yaparak geliştirdiği belirtildi.



Yeni aşının Hindistan'da insanlar üzerinde denendiği ve hastalığa karşı koruma sağladığının teyit edildiği de belirtildi.



Uluslararası Aşı Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerde yoksulların da satın alabileceği ucuz aşılar geliştirmek için çalışan, dünyadaki tek uluslararası araştırma kurumu olarak biliniyor.



Bugüne kadar tek uluslararası lisanslı aşının bir dozu, Bangladeş'te 18 dolara mal oluyordu.



(AA)

