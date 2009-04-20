T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ucuz kolera aşısı geliştirildi

Dünyada yılda 120 bin kişinin ölümüne neden olan koleraya karşı çok ucuz bir aşı geliştirildi.

20 Nisan 2009 03:00

Dünyada yılda 120 bin kişinin ölümüne neden olan koleraya karşı çok ucuz bir aşı geliştirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de BM girişimiyle kurulan Uluslararası Aşı Enstitüsü, enstitü bilim adamlarının dozu sadece 1 dolara mal olan yeni bir aşı ürettiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamada, Hindistan Sağlık Ajansının yeni aşıyı onayladığı ve Hindistan'da bir şirketin ay sonunda aşının üretimine başlayacağı kaydedildi.

Yeni aşının ağızdan alındığı da belirtildi.

Hindistan Sağlık Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerine uygun çalıştığı için, ajansın aşıyı onaylaması, yeni aşının uluslararası standartları tutturduğu ve başka ülkelerde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

Açıklamada, enstitü bilim insanlarının yeni aşıyı, daha önce Vietnam'ın ürettiği bir kolera aşısı üzerinde değişiklikler yaparak geliştirdiği belirtildi.

Yeni aşının Hindistan'da insanlar üzerinde denendiği ve hastalığa karşı koruma sağladığının teyit edildiği de belirtildi.

Uluslararası Aşı Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerde yoksulların da satın alabileceği ucuz aşılar geliştirmek için çalışan, dünyadaki tek uluslararası araştırma kurumu olarak biliniyor.

Bugüne kadar tek uluslararası lisanslı aşının bir dozu, Bangladeş'te 18 dolara mal oluyordu.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24