Üçüz kız kardeşlerin okul heyecanı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 6 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler Ceren, Cemre ve Ceyda İşler ilkokula başlamanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde Çay Mahallesi\'nde oturan 26 yaşındaki tekstil işçisi Mustafa İşler ile 26 yaşındaki Şule İşler çiftinin tek yumurta üçüzleri Ceren, Cemre ve Ceyda İşler kentte eğitim veren Gazipaşa İlkokulu 1’nci sınıfına başladı. Üçüzler sabah saatlerinde anneleri tarafından okula götürüldü. 1-B sınıfında sınıfında aynı sırada birlikte oturan üçüzler okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Anne Şule İşler, 7 aylık olarak dünyaya gelen üçüz bebeklerinin zorlu süreci atlatarak 6 yaşına girdiklerini ve okula başladıklarını anlatırken şöyle dedi;

\'\'Bugün kızlarımın ilk okul günü, çok heyecanlıyız. Çok zor büyüdüler. Masrafları için okul müdürümüze rica ettim. Okul formalarını karşıladı. Kırtasiye malzemelerini alamadım henüz, yine eksikleri var. 3 çocuk olduğu için masrafları karşılamada zorluk çekiyoruz.\'\'

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