Üçüz kız kardeşlerin hepsi aynı Tıp Fakültesi'ni kazandı

Tek yumurta üçüzü kız kardeşler, ilk kez girdikleri YGS ve LYS’den aldıkları puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 6, 9 ve 33. sıradan yerleşerek kayıt yaptırdılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İsmail-Ümmüşen Kozak çiftinin tek yumurta üçüz kızları Aslı, Başak ve Deniz, daha önce kazandıkları Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptırdılar. Ortaokul ve Lisede de eğitim hayatlarını başarılı bir şekilde tamamlayan üçüzler üniversite sınavına hazırlanmaya başladılar. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) yüksek puan alan üçüzler, hayalini kurdukları tıp fakültesi için tercih yaptı. İlk kez üniversite sınavına giren 3 kız kardeş, ilk tercihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 6, 9 ve 33. sıradan yerleştiler.



Kızlarının heyecanına ortak olan kamu işçisi 50 yaşındaki baba İsmail Kozak, ilk önce ikiz bebek beklerken mucizevi şekilde üçüz kız bebek sahibi olduklarını aktardı. Bir kızı daha olduğunu ve üçüzleri büyütürken zaman zaman zorlandıklarını ifade eden Kozak, “Eşim çok zorlandı. Kayın validem destek oldu. Büyütmeyi başardık. Okul çağına getirdik. Okul dönemleri hep başarılı geçti. Kızlarımdan Aslı Kozak (18) Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Başak Kozak (18) Yusuf Ziya Öner Anadolu Lisesi, Deniz ise Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’ni başarıyla bitirdi. Hep takdir ve onur belgesi aldılar” dedi.





'Düzenli çalıştılar'





Kızların üniversite sınavına dershane desteği ile hazırlandıklarını belirten baba Kozak, “Son sene özellikle kızlarım çok çalıştı. Sabaha karşı 03.00’, 04.00’a kadar çalıştılar. Dersi derste dinliyorlar ve anlıyorlardı. Düzenli çalıştılar, test çözmeye ara vermediler. Sonuçta bu başarı geldi” diye konuştu. Kızlarının 485 ile 510 arasında bir puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandıklarını ve kayıtlarının yapıldığını dile getiren baba Kozak, “Aynı dershaneye gittiler. Kızlarımın üçü de tıp istiyordu. Antalya’yı tercih ettiler. Baba ocağından okullarına gidip gelecekler. Kayıtlarını yaptırdık. Aynı sınıfta okuyacaklar. Bizim için büyük bir mutluluk ve onur” dedi. Bu sonucu kızlarından beklediklerini aktaran Kozak, hediye olarak ise üçüzlerine Bodrum’a tatile götüreceğini sözlerine ekledi.





'Hayalleri Tıp Fakültesiydi'

Ev hanımı anne 49 yaşındaki Ümmüşen Kozak ise, üçüz kızlarının her zaman uyumlu olduklarını belirterek, şanslı bir anne olduğunu dile getirdi. Üçüzlerinden desteklerini esirgemediğini kaydeden anne Kozak, “Yetişemedikleri yere ben koştum. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) başarılı oldular. Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) istedikleri puanı aldılar. Son yıl bu işi daha sıkı tuttular. Çünkü aynı üniversitede okumak istiyorlardı. Başardılar. Benden daha şanslı bir anne yok. Şu an çok mutluyum” şeklinde konuştu.