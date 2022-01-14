Ucuz ekmek satan fırının şoförü, bacağından vuruldu

Kocaeli'de, bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş (36) ekmek dağıtırken, tabancayla bacağından vuruldu.



Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada yanına gelen 2 kişi yanına geldi. Ateş, kendisine "Ekmeği kaça satıyorsun?" diye soran bir kişi tarafından sol bacağından vuruldu.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı.

Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.



Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)