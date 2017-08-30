Ucuz diye alınan tatlıyla bayram zehir olmasın

MANİSA, (DHA)- MANİSA Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül, kentte Kurban Bayramı öncesi tatlı satışlarının hareketlendiğini hatırlatırken \'Merdiven altı\' ürünlerin sağlıkta yaratacağı tehlikeye dikkat çekti. Akgül, \"Ucuz diye bayramı kendilerine zehir etmesinler\" dedi.

Kurban Bayramı\'na kısa süre kala Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül, bayramın vazgeçilmezi tatlılar konusunda tüketiciyi uyardı. Tatlıların yapımına başlandığını belirten Akgül, halkın nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan merdiven altı ürünlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Oda Başkanı Akgül, kayıt dışı üretilen tatlıların kilosunun piyasada 10-20 lira arasında satıldığını hatırlatırken, \"Cevizin kilosunun 50-60, şekerin 3-4 lira olduğu zamanda tatlının 10 liraya nasıl satılabildiğini anlayamıyoruz. Vatandaşlarımız merdiven altında üretilen baklava ve çeşitli tatlılara kanması, ucuz diye bayramı kendilerine zehir etmesin. Özellikle şeker yerine kullanılan glikozla pişirilen tatlılarda boğazda yanmalar ve tatlılarında birkaç gün içinde şekerlenme olur. Kimi zamanda bu tür tatlılar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir\" diye konuştu.

Manisa\'da 10 yıldır tatlı işletmeciliği yapan esnaflardan Yusuf Yılmaz, kent dışından gelen bazı firma ve işletmelerin kalitesiz ve kaçak tatlılar getirdiğini öne sürüp, bu durumun da Manisa piyasasını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Kaçak getirilen tatlıların Manisa\'da yapılıyormuş gibi gösterildiğini ve öyle satıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların tanıdığı ve iyi bildiği esnaflardan alışveriş yapması gerektiğini dile getirdi.

\"13 YILIN EN KÖTÜ BAYRAMI\"

Diğer bir tatlıcı esnafı İdris Elhaman ise Manisa\'da bu bayramın satışlar açısından en kötü dönem olduğunu söyledi. Her bayramda satışların biraz daha durgunlaştığını belirten Elhaman, durumun merdiven altı üretimden ve kayıt dışı satıcılardan kaynaklanabileceğini ekledi.

FOTOĞRAFLI