'Ucuz' cep telefonu yasaya takıldı

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar başta olmak üzere internete bağlanabilen elektronik cihazlara getirilen TRT bandrolüne Danıştay “dur” demişti. Hükümet 1 Temmuz’da yürürlüğe giren kanunla bandrol uygulamasını yeniden getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar başta olmak üzere 2016 yılının haziran ayı sonunda internete bağlanabilen tüm elektronik cihazlara getirilen TRT bandrolü uygulamasının, geçen ay sonunda Danıştay’a takılmasının sevinci kısa sürdü. Hükümetin geçen yıl aldığı kararla, cep telefonlarına halihazırda alınan yüzde 25’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 6’lık TRT bandrolü de eklenmişti.

Yeni bandrol uygulamasının “gizli bir vergi” olduğunu öne süren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın konuyla ilgili olarak Danıştay’a yaptığı başvuru, 19 Haziran 2017’de sonuçlanırken; Danıştay, cep telefonları ve tabletlerden TRT’ye aktarılmak üzere bandrol ücreti alınması kararını iptal etmişti. Ancak Danıştay’ın verdiği karar sonrası, yeni ürün alacak olan tüketicilerde oluşan ‘cep telefonu fiyatları düşecek’ beklentisi ise deyim yerindeyse başlamadan bitti.

Yüzde 6’sı TRT’ye

“Üretim Reform Paketi” veya yeni torba yasa adıyla bilinen ve 1 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu”, telefon fiyatlarındaki düşüş beklentilerini boşa çıkardı. Kanunla 1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olmak üzere cep telefonunun ithalatında veya yurt içindeki satışında, dahili radyo özelliği dikkate alınmaksızın bandrol ücreti tahsil edileceğine ilişkin yeniden düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme uyarınca, cep telefonu ithalatında yüzde 6 oranında TRT bandrol ücreti tahsil edilmeye devam edilecek.

Cep telefonu fiyatlarında düşüş beklentilerin boşa çıktığını söyleyen uluslararası danışmanlık kuruluşu KPMG’nin Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, “Yeni düzenleme ile sadece dahili radyo özelliği bulunan cep telefonlarında TRT Bandrol ücretinde yüzde 1 oranında bir düşüş sağlandı. İnternet üzerinden radyo yayını alan cihazlarda ise değişen bir durum söz konusu olmadı” dedi.

Bandrol, elektriği geçti

TRT, 2015 yılında toplam 1.7 milyar TL’lik gelir elde etmiş; bu rakamın 843 milyon TL’sini elektrik payı, 679 milyon TL’sini ise bandrol gelirleri oluşturmuştu. 2016 yılının ortasında ise bu gelirlere bir de cep telefonu başta olmak üzere diğer elektronik cihazlardan kesilen bandrol ücretleri de eklendi. Bu gelirlere ek olarak tüketicilerin sadece cep telefonu ve bilgisayarlar için ödediği bandroller ile TRT’nin yıllık gelirinşn 641 milyon TL arttığı tahmin ediliyor. Böylece daha önceki yıllarda toplam gelirinin yüzde 50’sini ‘elektrik’ten alan TRT’nin artık en büyük gelir kalemi ‘bandrol’ olmuş oldu.