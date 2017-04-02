T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ucuz bilete aldandı: Avustralya’nın Sydney kenti yerine Kanada'nın Sydney kasabasına gitti

Havayolu şirketi, yolcuyu ücretsiz geri götürdü

02 Nisan 2017 23:43

Hollandalı bir öğrenci, Avustralya'nın Sydney kentine yaz tatiline gitmek isterken yanlış bilet alınca 1.5 derecenin sıcak sayıldığı Kanada'nın kuzeyindeki Sdney kasabasına gitti.

18 yaşındaki Milan Schipper, bileti ucuz olduğu için aldığını söyledi.

Havayolu şirketi, Schipper'i Amsterdam'a ücretsiz geri götürdü.

Schipper, Toronto'da uçak değişirdiklerini belirterek "İkinci uçak çok küçüktü. Aslında bu uçak Sydney'e nasıl gidecek diye şüphelenmiştim" dedi.

2002'de genç bir İngiliz çift de aynı hatayı yaparak Kanada'ya gitmişti.

ETİKETLER

ucuz biletkanadaAvustralyasidney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24