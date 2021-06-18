Uçuşların yeniden başlaması üzerine karar verilecek; Rus heyet, salgında son durumu gözlemlemek için Türkiye'ye geldi

Rusya'dan bir heyet, uçuşların yeniden başlayıp başlamayacağına dair karar vermek üzere Türkiye'ye salgında son durumu değerlendirmek üzere ulaştı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus uzmanlar Türkiye’de salgınla ilgili durumu değerlendirmeye yönelik çalışmalarına başladı. Uzmanlar ilk günde havalimanını, sıhhi kontrol noktasını ve çok sayıda oteli inceledi.