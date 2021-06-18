Uçuşların yeniden başlaması üzerine karar verilecek; Rus heyet, salgında son durumu gözlemlemek için Türkiye'ye geldi

Rusya'dan bir heyet, uçuşların yeniden başlayıp başlamayacağına dair karar vermek üzere Türkiye'ye salgında son durumu değerlendirmek üzere ulaştı.
Rus uzmanlardan oluşan 17 kişilik bir grup dün salgınla ilgili durumu gözlemlemek için dün Türkiye’ye geldi.
Uzmanlar ilk gün havalimanını, sıhhi kontrol noktasını inceledi. Havalimanında yüksek ateşli bir yolcuyu tespit etmeye yarayan algoritmayı, materyal toplama sürecini, geliş terminalinde PCR test laboratuvarının işleyişini test etti, ayrıca çeşitli kategorilerdeki otelleri inceledi.
Rospotrebnadzor daha önceki açıklamasında ziyaretin neticesinde uçuşların yeniden başlatılması ve turistik hizmet verilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir karar alınacağını bildirmişi.