"Uçuşların borç yüzünden durdurulduğu" iddia edilmişti; Atlasglobal'den açıklama

Türk havayolu şirketi Atlasglobal’in Yektarinburg’daki Koltsovo Havalimanı’ndan Antalya’ya gerçekleştirdiği uçuşlar, havalimanına olan borçları sebebiyle askıya alındığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Atlasglobal Genel Koordinatörü Orhan Sancar, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek "Söz konusu uçuş 1 saat gecikmeyle gerçekleştirildi ve onu takip eden tüm Ekaterinburg - Antalya seferleri hız kesmeden devam ettiğini, hatta tam tersine bu tarifenin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını" ifade etti.

Rusya'da yayınlanan Kommersant gazetesinin haberine göre, 4 Ekim’den itibaren Koltsovo Havalimanı’nda Atlasglobal’a ait uçaklarına yapılan servis ve bakım hizmetleri durduruldu. Havalimanı yönetimi, Atlasglobal’ın havalimanına olan borçları nedeniyle işlemlerin durdurulduğu ve borçların tamamen kapatılmadan tekrar işlem yapılmayacağı öne sürdü.

Atlasglobal, konuya ilişkin T24'e yaptığı açıklamada "Küresel havayolu şirketi olma hedefiyle uçuş ağını hızla genişleten Atlasglobal, 2018 yılı için koyduğu “Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist” hedefini aşmayı şimdiden garantiledi. Rusya’dan en çok yolcu taşıyan yabancı havayolları sıralamasında ilk sıraya yükselen Atlasglobal, gelen yoğun talep nedeniyle ekim ayı sonunda bitecek uçuşları 15 Kasım’a uzatma kararı aldı" bilgisini paylaştı.

"Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 yolcu artışı gerçekleştiren Atlasglobal, eylül ayında yeni bir rekor daha kırarak 2018 için koyduğu hedefleri şimdiden aştı. Bu yıl için Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist taşıma hedefiyle yola çıkan Atlasglobal, gelen yoğun talep nedeniyle ekim ayı sonunda bitecek olan tarifelerini Kasım ayının 15’ine kadar uzatırken 2019 için de şimdiden vites yükseltti" ifadesine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

"Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 yolcu artışı gerçekleştiren Atlasglobal, eylül ayında yeni bir rekor daha kırarak 2018 için koyduğu hedefleri şimdiden aştı. Bu yıl için Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist taşıma hedefiyle yola çıkan Atlasglobal, gelen yoğun talep nedeniyle ekim ayı sonunda bitecek olan tarifelerini Kasım ayının 15’ine kadar uzatırken 2019 için de şimdiden vites yükseltti"

Rusya'dan 22, Kazakistan'dan 3 ve Ukrayna - Moldova başkent havalimanlarından olmak üzere toplam 27 havalimanından Antalya ve Dalaman'a günde yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirdiklerinin altını çizen Atlasglobal Genel Koordinatörü Orhan Sancar, “2019 yılında hedefimiz 1,5 milyon Rus turisti ülkemize getirmek. Bu konuda iş ortaklarımız Thomas Cook Rusya, Intourist ve Anextour ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardık. En kısa zamanda 2019 yaz uçuşlarını sistemden açıp erken rezervasyon satışlarına başlayacağız” dedi.

“Ekaterinburg-Antalya uçuşlarının durdurulduğu” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Sancar, belirtilen uçuş 1 saat gecikmeyle gerçekleştirildi ve onu takip eden tüm Ekaterinburg - Antalya seferleri hız kesmeden devam ettiğini, hatta tam tersine bu tarifenin 15 Kasım'a kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.