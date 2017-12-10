UÇUŞLARA 'LODOS' ETKİSİ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da etkili olan Lodos nedeniyle nedeni ile uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmayı bekleyen uçaklar havada tur atamak zorunda kalırken, kalkış için sıra bekleyen uçaklar ise pist başında beklemek zorunda kaldı.

İstanbul\'da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos\'un etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmak isteyen uçaklar, uçuş trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uzun bir süre havada beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken yakıt kritiğine girdi. Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre illerin havalimanlarına yönlendirildi.

\"YAKITIM BİTTİ\" DEDİ ACİL İNİŞ İSTEDİ

Lodos\'un eksini arttırdığı saatlerde Hong-Kong\'tan İstanbul\'a gelen bir kargo uçağı Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak için alçalmak istedi. Hava Trafiğinin yoğun olmasından dolayı kargo uçağı belli bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçağın pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, “Yakıtım bitiyor\' diyerek acil iniş deklere etti. Kargo uçağının Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pistte ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Acil iniş deklere eden uçak saat 21.30\'da Atatürk Havalimanı\'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.