Bir tur atıp dönecekti; uçuş sırasında yanlışlıkla acil tahliye butonuna basan adam jetten düştü

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Fransa'da 64 yaşında bir adam çalıştığı firmanın kendisine hediye ettiği jet turuna endişeyle katıldı. Jet 2500 fit yüksekliğe ulaştığında stres olan adam sıkı bir şekilde tutunurken yanlışlıkla acil tahliye butonuna basarak kendini jetten attı. Panik butonuyla uçaktan düşen adam paraşütle yere inebildi.

64 yaşındaki adamın iş arkadaşları kendisine Fransız savaş jeti Dassault Rafale B'de bir uçuş organize etti. Fakat hediyeyi duyduğunda haberlerde gördüğü uçak kazalarını hatırlayan adam stres olmaya başladı.

İsmi verilmeyen adamın daha önce askeri uçuş tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Uçuş sırasında kolundaki sağlık verilerini toplayan saatine göre uçuş öncesi de adamın kalp atışları stresli olduğunu ortaya koyuyordu.

Strese rağmen saatte en fazla 1400 kilometre giden savaş jetine binen adamın jetin 2500 fite ulaştığı noktada sıkı tutunmak istedi. Sıkıca tutunmak isterken adam yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı.

Stresle yapılan hata sonucu uçaktan düşen adamı hazırda duran paraşütü kurtardı. Öte yandan yanlış taktığı kaskı uçtu.

Ağır yara almadan kurtulan adam Almanya sınırına indi.