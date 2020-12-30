Uçuş sırasında maske takmayı reddeden rapçi Lil Pump'ın JetBlue uçağına binmesi yasaklandı

T24 Dış Haberler

Uçuş sırasında maske takmayı reddettikten sonra ABD'li rapçi Lil Pump'ın, havayolu şirketi JetBlue ile uçması yasaklandı.

USA Today'e konuşan JetBlue temsilcisi, Fort Lauderdale'den Los Angeles'a uçarken gerçek ismi Gazzy Garcia olan rapçinin Koronavirüs önlemlerini ihlal ederek maske takmadığını ifade etti.

Temsilci, Lil Pump'a birkaç kez uyarı yapıldığını ancak rapçinin kabin görevlilerine küfür etmeye başladığını söyledi.

JetBlue, 4 Mayıs'tan bu yana tüm yolcuların check-in, uçağa biniş ve uçuş sırasında maske takmasını zorunlu kılıyor.