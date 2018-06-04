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Uçuş saatini beklerken jimnastik yaptılar

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, uçuş saatini bekleyen bir grup jimnastikçi havalimanında bir gösteri yaptılar Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslara

04 Haziran 2018 14:13

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, uçuş saatini bekleyen bir grup jimnastikçi havalimanında bir gösteri yaptılar

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda uçuş saatini bekleyen minik jimnastikçiler küçük bir gösteri sundu. Antrenörleri eşliğinde gösteri yapan minikler doyasıya eğlendiler. İç hatlar terminali 206 Numaralı kapıda jimnastik gösterisi yapan miniklere diğer yolcular yoğun ilgi gösterdiler.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

 

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