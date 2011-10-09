'Uçuş modu' için ürperten uyarı!

T24 - Türkiye’de telefonların ‘uçak modu’na alınarak kullanılmasına göz yumuluyor. Dünyada birçok şirketinin yasakladığı bu uygulamaya Türkiye’de de yasak getirilmesi isteniyor.



Uçakla seyahat sırasında cep telefonlarının ‘uçuş modu’nda kullanılması uçuş güvenliğini tehlikeye sokuyor. TEMKODER Başkanı Mehmet Bayramoğlu, “Uçuş modu kullanıldığında telefonun yanlışlıkla GSM bağlantısının açılması yüksek bir ihtimal. Bir facia olmadan uçaklarda bu uygulama yasaklanmalı” dedi.



Elektromanyetik Kirliliği Önleme, Ölçme, Araştırma ve Eğitim Derneği (TEMKODER) uçakla seyahat sırasında cep telefonunun “uçuş modu”nda kullanılmasını sakıncalı buluyor. TEMKODER Başkanı Elektronik Mühendisi Mehmet Bayramoğlu, 1973 yılında üretilen ilk cep telefonlarının sadece 20 dakika dayanabilmesi, uzun anteni ve bir kilodan fazla ağırlığı, günümüzün teknolojileriyle internet, navigasyon sistemi, görüntülü konuşma, veri transferi gibi birçok olanaklara dönüştügünü belirterek, “Bunlardan bir tanesi olan seyahat esnasında rahatlıkla GSM bağlantısı kapalı olarak telefon kullanabilme olanağı olan “Uçuş Modu” özelliği, yanlış kullananların elinde büyük bir tehlike arz ediyor” dedi.

Bir facia yaşanmadan...



Bayramoğlu, seyahat esnasında konuşma, mesaj gönderme ve e-mail alıp-yollama dışında diğer tüm olanaklardan “uçuş modu” özelliğiyle yararlanıldığını ifade ederek, cep telefonlarının yanı sıra Personal Digital Assistant (PDA) olarak adlandırılan taşınabilir elektronik cihazların da bu moda alınabildiğini belirtti. Böylece uçakların seyrüsefer ve çeşitli elektronik sistemlerine frekans alışverişi olmadığı için zarar vermeden çalışabildiğini belirten Bayramoğlu, “Bu özelliğin yolcular tarafından kullanılması sırasında yanlışlıkla telefonun GSM bağlantısının da açılması yüksek bir ihtimaldir. Bu durum ise uçuş güvenliği açısından sakıncalı bir durum arz etmektedir. Herhangi bir facia olmadan uçaklarda bu uygulamanın yasaklanması gerekmektedir” diye konuştu. Uçuş öncesi anonslarla, cep telefonları, bilgisayar, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, CD çalar, walkmen, mp3 çalar ve elektromanyetik dalga yayın tüm cihazların kapatılması gerektiği uyarısı yapıldığını hatırlatan Bayramoğlu, ancak uçak dergilerindeki cep telefonlarının uçuş moduna alınarak, kullanılabileceği yazısının, yapılan uygulamayla söylemler arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Uygulama yasaklanmalı



Bayramoğlu, bazı havayolları şirketlerinin uçuş moduyla cep telefonu kullanabilme uygulamasına izin verdiğini ama söylemlerin çelişkili olduğunu vurgulayarak, bu çelişkinin giderilip, olası faciaların önüne geçilmesi açısından bu uygulamaya bir an evvel son verilmesi gerektiğini ifade etti. Bayramoğlu, “Dünyanın önde gelen havayolları şirketleri yolcuların uçuş modun da bile olsa cep telefonlarını kapatmalarını istemektedir. Bu kararın arkasında yolcuların telefonu uçuş modundan çıkartıp konuşma amaçlı kullanabilecek olma ihtimali yatıyor. Bir yolcunun uçuş sırasında cep telefonunu karıştırması, diğer yolcuları da uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle psikolojik olarak etkileyerek rahatsız ediyor” diye konuştu.