Uçuş görevlisi yardım etti; uçak tuvaletinde doğum yaptı

ABD’de bir iç hatlar uçağındaki yolcu uçak tuvaletinde uçuş görevlilerinin yardımıyla doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlıklı olduğu belirtildi.

CNN’de yer alan habere göre, hamile yolcu Denver’dan Orlando’ya giden uçuşta doğum yaptı. Uçuş görevlisi, kadını tuvalete götürerek bebeğin doğumuna yardım etti.

Uçak pilotu, doğum sonrasında anne ve bebeği sağlık personelinin yanına bırakmak için rotayı değiştirdiklerini söyledi.

Frontier Havayolları, bebeğin ikinci isminin “Sky” (Gökyüzü” olacağını söyledi.