Uçurumda mahsur kalan 3 arıcı kurtarıldı

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Bölgede arıcılıkla uğraşan Cavit Poyraz (60), Yüksel Gedik (29) ve Caner Gedik (30) gece yarısı, kendilerine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla evlerinden çıktı. Kapista Deresi boyunca yürümeye başlayan 3 kişi, bulundukları bölgeye sis çökmesi üzerine daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp geri dönmek istedi. Sisin etkisini giderek artırmasıyla çevrelerini görmekte zorluk çeken 3 kişi, yolda karşılarına çıkan 400 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında mahsur kaldı, bağırarak köylülerden yardım istedi. Bağırma seslerini duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma AKUT ve AFAD ekipleri, kaybolan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uçurum olması ve hava şartları nedeniyle, sağlık durumlarının iyi olduğunu saptadığı kişileri kurtarma operasyonun tehlikeli olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sisin dağılmasıyla bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, uzun bir çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtarmayı başardı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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