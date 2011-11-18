Uçurumda İsa'yı gördü

T24 - İrlanda'yı gezen bir turistin falezlerde çektiği fotoğrafta İsa'nın yüzüne benzer bir figür gözüküyor.





Amerikalı Sandra Clifford İrlanda'ya gidip orada Katolik kökenini bulmayı planlarken orada bir uçurum kenarında İsa'nın yüzüyle karşılaştı.



42 yaşındaki San Franciscolu pilot Moher falezlerinde gözlerine inanmakta güçlük çekerken İsa'ya benzettiği figürün fotoğrafını da çekti.



Şüpheci biri olduğunu söyleyen Clifford, etrafındaki insanlara onunla aynı şeyi görüp görmediklerini sorduğunu ancak etrafındakilerinde kendisiyle aynı fikirde olduğunu dile getirdi. (Daily Mail)