T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ile oğlunu kurtardılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU'dan Düzce'ye bir yakınlarının cenazesine giden anne ve oğlunun bulunduğu otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı

02 Mart 2018 15:24

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU\'dan Düzce\'ye bir yakınlarının cenazesine giden anne ve oğlunun bulunduğu otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaralı anne ve oğlunu, bölgede bulunan restoran çalışanları kurtardı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine katılmak için Bolu\'dan Düzce\'ye giden Hüseyin Delibalta idaresindeki 81 EC 798 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin Delibalta ve annesi Fatma Delibalta yaralandı. Kazayı gören bölgede bulunan restoran çalışanları 112 Acil\'e haber verdi. Restoran çalışanları bu sırada yaraları kurtarmak için uçurumdan aşağı indi. Otomobilden çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile yolda bekleyen ambulansa taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA BOLU DüzceYaralıKazaD100 Karayolu Bolu Dağı BakacakBirBolu DüzceHüseyin DelibaltaECKazadaFatma DelibaltaKazayıAcilRestoranOtomobildenDüzce Atatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24