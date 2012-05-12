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Çevre

Uçuruma yuvarlanan keçi 1 haftadır kurtarılmayı bekliyor!

Niyazi Yılmaz, geçen hafta cuma günü keçilerini otlatırken "Sarı Kız" adını verdiği keçinin uçuruma yuvarlandığını söyledi

12 Mayıs 2012 02:22

İlçeye bağlı Kelleci köyünde çobanlık yapan Niyazi Yılmaz'ın keçilerinden biri, geçen hafta Babadağ ilçesinin Soğukluk mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlanan keçiyi vatandaşlar kurtaramayınca durumu Denizli Acil Afet Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla keçinin kurtarılmasını erteledi.
 
Uçuruma yuvarlanan keçinin bir haftadır kurtarılmayı beklediğini ifade eden Yılmaz, "Sürekli uçurum kenarlarında gezinen bir keçiydi. Daha önce de buraya yuvarlanmıştı, çıkardık ama bu kez pek mümkün görünmüyor. 
 
Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahsur kaldığı yerde ot ve ağaçlar var. Onları yiyerek besleniyor ama su olmadığı için susuzluk çekiyor" dedi.
 
Yılmaz, olay yerine gelen Denizli Acil Afet Durum Müdürlüğü ekiplerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla keçinin kurtarılmasını bir gün ertelediklerini kaydetti.

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