Uçuruma düşen otomobildeki genç kız, hayati tehlikeyi atlatamadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde manzara izlemek için tepeye park ettikleri otomobilin, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Sinem Öztürk\'ün (25) hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selman Çamlıdere (25) ile eski kız arkadaşı Sinem Öztürk son kez konuşmak için 16 KDB 25 plakalı otomobille, tepeye çıktı. Kısa süreli sohbetin ardından ikili arasında tartışma çıktı. El freni çekili olmayan otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanarak, yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilden sürücü Selman Çamlıdere\'yi hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk\'ü ise ağır yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Hastane girişinde Selam Çamlıdere\'nin kız arkadaşının taşındığı sedyeyi iterek sağlık görevlilerine yardımcı olduğu görüldü. Omurgasında hasar oluşan genç kız ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Selman Çamlıdere ise jandarma karakolundaki ifadesinin ardından salıverildi. Genç kızın hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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