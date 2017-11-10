T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçurum manzarası, gelin damatların gözdesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında yeni keşfedilen 200 metrelik uçurumda, muhteşem Köprüçay manzarasının göründüğü Tazı Kanyonu, gelin damatların gözdesi oldu

10 Kasım 2017 12:58

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon\'un üst kısımlarında yeni keşfedilen 200 metrelik uçurumda, muhteşem Köprüçay manzarasının göründüğü Tazı Kanyonu, gelin damatların gözdesi oldu.
Bölgedeki halkın \'Tazı Kanyonu\' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri\'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.
İskandinav ülkelerinin fiyortlarından çok daha güzel olduğu düşünülen Bilgelik Vadisi olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi\'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu\'nda fotoğraf çektirmek isteyen gelin-damat sayısı arttı. Antalya\'da tanınmış işadamlarından Anadolu Park Restaurant\'ın sahibi Uğurhan Yeğinaltay\'ın kızı Ceren ile eşi Mustafa Uyanık, gelin-damat fotoğraflarını 200 metrelik dev uçurumda çektirdi. Fotoğrafları çeken firmanın yetkilisi Bülent Ak, ilk gelin-damat fotoğrafı çekimini sosyal medyada paylaştıktan sonra önümüzdeki günlerde evlenmeyi planlayan 5-6 çiftten daha burada fotoğraf çekimi yapılması yönünde talep aldıklarını söyledi.
Özellikle doğa gruplarının büyük ilgi gösterdiği kanyon uzun yıllardır sadece yerli halk tarafından biliniyordu. Meraklılar, Tazı Kanyonu\'nun en tepesinde dev kayalıklar arasından Köprüçay Nehri\'ni de tam olarak gören noktada fotoğraf çektirmek için rafting merkezinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki bu kanyona gidiyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHAANTALYA ManavgatKöprülü KanyonKöprüçayTazı KanyonuBölgedekiKanyonuKöprüçay NehriKöprülü Kanyon Milli ParkıBilgelik VadisiKöprüçay VadisiAntalyaAnadolu Park RestaurantUğurhan YeğinaltayCeren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24