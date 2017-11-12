Uçurtma tutkusunu, sanata dönüştüren Mardinli Zahit, 25 yaşında dünyayı dolaştı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası 25 yaşındaki Zahit Mungan, festivaller sayesinde yaşı kadar ülkeyi gezdi. Naylon poşeti ipe bağlayarak uçurmaya başladığını belirten Mungan, Mardin simgesi haline gelen temizlikte kullanılan kadrolu eşeklerin üç boyutlu uçurtmasını yapıp, Mardin semalarında uçurtmak istediğini söyledi.

Hayalindeki insan uçuran uçurtma projesi için halat ip kullanarak 5 ayda 60 metrekarelik uçurtma yapan Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, bu uçurtma ile 55 kilo ağırlığındaki bir insanı, 4-5 metre havalandırdığını söyledi. Mungan, şöyle dedi:

\"Bu uçurtmayla 55 kilo ağırlığındaki bir kişiyi 4-5 metre havalandırarak uçurttum. Gerekli kabini hazırlayamadığım ve yeteri derecede güvenli olmadığı için daha fazla yükseğe uçurtamadık. Ama bunu daha da geliştirerek farklı projelere de imza atmak istiyorum. İnsan uçurma hayali gerçekleştirdim. Şimdi de Mardin\'in simgesi olan belediyede temizlik hizmetlerinde kullanılan eşeklerin 3D formatında uçurtmasını yaparak Mardin\'in semalarında uçurtmak istiyorum.\"

800 PARÇADAN OLUŞAN ŞAHMERAN UÇURTMA

Mardin\'in başka bir simgesi olan ve 800 parçadan oluşan 3 boyutlu \'Şahmeran uçurtması\' yapan Mungan, bu uçurtmasıyla Hindistan\'dan Fas\'a, Fransa\'dan Ukrayna\'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Çocukluğundan itibaren uçurtma merakı olduğunu anlatan Mungan, şöyle dedi:

\"Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin\'de 7\'den 70\'e herkes ve 4 mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal ediyorsun, sonra bunu çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılanbaşı var. Parasled uçurtmada şuan dünyanın en büyük uçurtması.\"

\'FRIDA\' VE \'TÜRKAN ŞORAY UÇURTMALARI\'

Kurduğu atölyesinde bugüne kadar sayısız uçurtma yaptığını anlatan Mungan, bunlar arasında en çok 2 tanesine gözü gibi baktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

\"Bunlar; \'Frida\' ve \'Türkan Şoray uçurtmaları.\' \'Frida\'nın hayat hikayesi ve mücadelesi beni çok etkiledi. Türkan Şoray\'ın \'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filminden de çok etkilenmiştim. Zaten yüzyılın en iyi filmlerinden biri seçildi. Bu çok etkilendiğim iki sanatçının görünüşlerinin özel baskısını yapıp uçurtmasını yaptım. Onlara gözüm gibi bakıyorum.\"

UÇURTMADAN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA SERGİ AÇTI

Uçurtma üzerine birçok ilklere imza atan ve sanal ortamda kurulan \'Martı Uçurtma Kulübü\'nün de üyesi olan Mungan, uçurtmaya bağladığı fotoğraf makinesi ile istediği bölgenin, tarihi mekanın havadan fotoğraflarını çektiğini anlattı. Zahit Mungan, şöyle devam etti:

\"Drone\'lar henüz yaygınlaşmamışken uçurtmaya fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin\'in havadan fotoğraflarını çektim. Bu düzeneği 360 derece oynatabiliyor, hem de görüntüyü aşağıdan izleyebiliyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Çektiğim hava fotoğraflarıyla da sergi açtım.\"

Uçurtma sayesinde artık adeta bir meteoroloji uzmanı da olduğunu kaydeden Mungan, \"Ağaçların dallarıve asılı bayrakların dalgalanmasına göre saatte kaç kilometre rüzgar estiğini hesaplayabiliyorum. Artık birçok arkadaşım ve tanıdığım beni telefonla arayarak hava durumu hakkında bilgi soruyor. Ne zaman yağmur yağar, rüzgar çıkar mı diye bilgi alıyorlar benden. Uçurtmaları paraşüt kumaşından ve internet yoluyla yurt dışından alıyorum. Dolarla satılıyor. Metresi ortalama 8-9 dolar. Uçurtmanın uzun ömürlü olması için iyi malzemeyi kullanmak zorundayım\" diye konuştu.

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