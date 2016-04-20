‘Uçurtma’ havalandı, çocukları bekliyor

Çocukların şaşırdığı, öğrendiği, en yaratıcı halleriyle katılabildikleri bir çocuk dergisi olma iddiasındaki Uçurtma’nın ilk sayısı çıktı. Tanıtım sayısından sonra çıkan ilk dergi “İşimiz gücümüz bahar, bahçe” sloganıyla çıktı. 7 yaş üstü herkese hitap eden dergi, okurları ile tanışmayı bekliyor.

Çocuklar, Uçurtma Çocuk Dergisi’nin ilk sayısında dünyadaki çocuk bayramlarını, selamlaşma geleneklerini duyacak, çiçekolog olup olmadıklarını öğrenecek, Neşe Palamudu’yla tanışacak, Uçurtma’nın tarihi serüvenine şahit olacak, diş takvimlerini oluşturacak, uçurtma yapacak ve Uçurtma’nın eki olan posterlerine de kendi uçurtmalarını yapıştırabilecekler.

Uçurtma’da her sayı yer alacak Çaça, “Dikkat Dikkat” sayfasında çocuklarla buluşacak ve karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda yapabileceklerini tartışacak. İlk sayıda Çaça çocuklara “Hayır” demeyi anlatıyor.

Uçurtma Çocuk Dergisi her ayın ilk haftası çocuklara ulaşacak. Yıllık abonelik ücreti olan 70 TL karşılığında Uçurtma her ay kargoyla abonelere teslim edilecek.

Çocukların adına gönderilecek olan Uçurtma’ya internet sitesindeki formu doldurarak abone olunabiliyor. Hesap bilgileri de internet sitesinde mevcut.



Kardeş abonelik



Uçurtma çoğunluk olarak yoksul mahallelerdeki Halkevi şubeleri aracılığıyla çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Kardeş abonelik de derginin daha çok çocuğa ulaşabilmesi için yetişkinlerin kendileri dışında istedikleri kadar çocuğun abonelik giderlerini karşılamasıyla mümkün. Kardeş abonelik için de aynı formu doldurup “Kardeş Abone” şıkkını işaretlemek yeterli.

Derginin Facebook sayfasına buradan, Twitter sayfasına buradan, derginin kendi sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.