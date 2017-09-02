'Uçurtma Avcısı'nın yazarı, Aylan Kurdi'nin hikâyesini animasyona dönüştürdü

Ailesiyle Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin öyküsü, ölümünün ikinci yılında Afgan kökenli yazar Halit Huseyni ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından bir kısa animasyona dönüştürüldü.

Ailesiyle Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken, iki yıl önce 2 Eylül'de boğularak hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Kobani doğumlu Suriyeli Aylan Kurdi'nin hikayesi, 'Uçurtma Avcısı' adlı kitabın yazarı Halit Huseyni tarafından, 'Denize Yakaran' (Sea Prayer) adıyla görsel bir hikayeye dönüştürüldü.

UNCHR'ın katkılarıyla 360 derece dönebilen sanal gerçeklik videosuna dönüştürülen kısa animasyon, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yayınlandı.

Baba ve oğulun çıktığı sonu belirsiz yolculuğu anlatan hikâyenin sonunda, öykünün kahramanı baba Kurdi, çocuğuna iyi bakması için denizin sularına yakarıyor.

Guardian'a konuşan Hüseyni, Aylan’ın kumsaldaki fotoğrafını gördüğünde hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

"Fotoğrafı gördüğümde aklıma gelen, bir çocuğu yetiştirmek için sarf edilen ve görünmeyen onca çabaydı. Bütün o endişeler, kaygılar… Onlar iyi olsunlar diye endişeleniyoruz, onlarla ilgileniyoruz ve onlara verdiğiniz tüm sevginin ve şefkatin ardından, onun kumsalda yatan, cansız bedenini görüyoruz…"

UNHCR’in iyi niyet elçisi olan Huseyni, 2006 yılından beri Afganistan, Çad, Irak, Ürdün ve Uganda gibi ülkeleri ziyaret ederek mülteciler için çeşitli çalışmalar yaptı.