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Uçurama düşen kazları AKUT kurtardı

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 80 metrelik uçurama düşen 2 kaz, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 5 saatlik çabasıyla kurtarıldı

01 Eylül 2017 19:58

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 80 metrelik uçurama düşen 2 kaz, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 5 saatlik çabasıyla kurtarıldı.
Turgutlu\'nun kırsal Çatalköprü Mahallesi\'nde, bir köylüye ait 2 kaz, dün akşam 80 metrelik uçuruma düştü. Kazlarını düştüğü yerden kendi imkanları ile kurtaramayan köylü, AKUT\'tan yardım istedi. Manisa\'dan gelen 4 kişilik AKUT ekibi, ip kullanarak indikleri 80 metrelik uçurumdan 2 kazı 5 saat süren bir operasyonla kurtardı. Kazlar, sahibine teslim edildi.

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