Üçüncü yılında Çin’deki merkezlerden ve kayıplardan hala haber alınamıyor

Çin’de bulunan, ‘eğitim yoluyla dönüştürme’ merkezleri olarak adlandırılan kamplar üç yılını dolduruyor. Çin’in Uygurlara yönelik ‘siyasi eğitim’ politikası gerekçesiyle oluşturduğu, denetim ve şeffaflıktan uzak kamplarda bir milyona yakın kişi toplu halde gözaltında tutuluyor. Uygur kaynakları bu sayının bir milyonu da aştığını ifade ediyor. Bu kişilerin akıbeti bilinmezken, gözaltına alınanların birçoğunun ailelerine hiçbir bilgi verilmiyor.

Çin hükümeti, Sincan bölgesindeki Uygurlara, Kazaklara ve çoğunluğu Müslüman diğer etnik gruplara yönelik toplu gözaltı, izinsiz gözetim, siyasi telkin ve zorunlu kültürel asimilasyon politikalarını sürdürüyor. Kamplardaki koşullar bilinmemekle birlikte yurt dışında yaşayan Uygurlar da Çin’e iade baskı ve tehdidi altında.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Çin dışında yaşayan ve Sincan bölgesindeki yakınları hala kayıp olan 100’ün üzerinde kişinin yanı sıra, Sincan’daki gözaltı kamplarında tutulan kişilerle görüşmeler gerçekleştirdi ve çalışmalar yayımladı.

Bir aileden iki kişi: Kadir Abdugani neden hapiste, İlyas Rahman nerede?

Abdugani Kadir 2007’den beri Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar kentinde elektrikli araç ticareti yapan bir iş insanıydı. Nisan ve Haziran ayları arasında kayıp olduktan sonra ‘eğitim yoluyla dönüştürme’ merkezleri adı verilen gözaltı kamplarında alıkonulduğu öğrenildi. Temmuz 2017’de hapis cezasına mahkum edildi.

Kadir’in mevcut durumda Yining Cezaevi’nde tutulduğu anlaşıldı. Ancak Çin dışında yaşayan aile üyeleri, Kadir’in dört yıl önce kaybedilmesinden bu yana onunla iletişim kuramıyor. Kadir’in, 2016 tatilinde Mısır’a gitmeye karar verdiği ve kendisiyle birlikte gelecek diğer Uygurlara uçak bileti aldığı için cezaevinde tutulduğu düşünülüyor.

Abdugani Kadir, Mısır’da öğrenimini sürdürdüğü sırada Temmuz 2017’de kaybedilen İlyas Rahman’ın kayınpederi. Uluslararası Af Örgütü kayıp İlyas için de uzun süredir kampanyalar yürütüyor. İlyas Rahman’dan Temmuz 2017’den beri haber alınamıyor. Türkiye’de yaşayan eşi Münzire ise İlyas’ın bir gözaltı kampında tutulduğunu düşünüyor. Bunun nedeniyse İlyas Rahman’ın Mısır’dan Türkiye’ye geçmek isterken havalimanında tutuklanması. 2017’de Mısır hükümeti Çin hükümetinin baskısıyla oradaki öğrencileri tutuklamaya başlayınca,İlyas ve Münzire Türkiye’ye kaçma planı yapıyorlar. Önce Münzire kızıyla birlikte Türkiye’ye geliyor, dikkat çekmemek için sonraki günlerde de İlyas’ın uçuşu planlanıyor. Ancak İlyas Mısır’dan çıkmak isterken havaalanında tutuklanıyor.

Mısır yetkilileri Temmuz 2017’de Mısır’daki yüzlerce Uygur’u alıkoymaya ve Çin hükümetine teslim etmeye başlamıştı. Çin sadece ülke içinde yaşayan Uygurlara baskı uygulamıyor, farklı ülkelerdeki Uygurların da Çin’e iadesi için uluslararası çalışmalar yürütüyor.

2017’den beri İlyas’ı arayan Münzire Abdugani ikinci bebeklerini beklerken İlyas kaybedilmişti. Babası Kadir’in de aynı dönemlerde önce kaybedilmesi sonra tutuklanması nedeniyle Uluslararası Af Örgütü küresel ölçekte acil eylem başlattı.