Üçüncü yıldönümünde MH17 faciası anılıyor

Bundan üç sene önce 17 Temmuz'da Kuala Lumpur'a gitmek üzere Amsterdam'dan kalkan Malezya Havayolları'na ait uçağın Ukrayna hava sahasındayken düşmesi sonucu hayatını kaybeden 298 kişi çeşitli törenlerle anılıyor.

Uçuşun başladığı Amsterdam Schiphol Havalimanı yakınlarındaki bir parkta inşa edilen anıtta anma törenlerine katılan kurbanların yakınlarına Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima eşlik ediyor.

Anıtın etrafına yeşil bir kurdele şekline dizilen 298 ağaçta ise her kurbanın ismi yer alıyor. Kurbanların çoğunun Hollanda vatandaşı olduğu uçakta ayrıca 16 farklı milletten kişi bulunuyordu.

Şüpheliler serbest

Hollanda devleti, yürüttüğü soruşturma ve incelemeler neticesinde uçağın Ukrayna'da çatışmalara sahne olan bölgeden atılan bir roket tarafından düşürüldüğü sonucuna ulaşmıştı.

Ukrayna'da 2014 yılından beri süregelen ve Rusya yanlısı gruplarla Avrupa Birliği yanlısı merkezi hükümet arasında devam eden çatışmalar ülkenin doğusunda azalmış olsa da halen devam ediyor.

Malezya Havayolları'na ait uçağın düşürülmesi ise çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmiş ve incelemelerini tamamlayan Hollanda yönetimi Rusya'dan geldiğini tespit ettiği Buk tipi füzelerin Rusya yanlısı gruplar tarafından ateşlendiği sonucuna varmıştı.

Trajedide sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle aranan 100'den fazla kişiden şu ana kadar yakalanan olmadı. Hollanda hükümeti geçtiğimiz günlerde yakalananların Hollanda'da yargılanacağını açıklamıştı.

Batı ülkeleri ve Kiev yönetimi sorumlular konusunda ellerindeki kanıtların Rusya güdümündeki grupları işaret ettiğini söylerken Rusya ve ayrılıkçı gruplar bu iddiaları reddediyor.

Poroşenko'dan suçlama

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Pazartesi günü yaptığı açıklamada uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Facebook'tan yazılı bir bildiri yayınlayan Devlet Başkanı, saldırı için "Eğer Rusya topraklarından gelen Rus saldırganlığı, Rus sistemleri ve Rus füzeleri olmasaydı önlenebilecek yüzsüz bir suçtu" ifadesini kullandı.

Poroşenko ayrıca "Ölenler ve gelecek kuşaklar önünde sorumluluğumuz saldırgan teröristlere işledikleri suçların sorumluluklarından kaçamayacaklarını göstermek olmalıdır" dedi.

Kiev'de resmi bir anma töreni planlanmazken, uçağın enkazının bulunduğu alanda halkın katılımıyla küçük bir tören düzenlenmesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki karışıklıklara müdahale etmesi ve 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası çıkan çatışmalarda şu ana kadar 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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dpa,AFP/ÇÖ,BK