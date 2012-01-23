-Üçüncü önerge de reddedildi PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden önergeyi de reddetti. Genel kurulda senatör Jacques Mezard tarafından sunulan üçüncü önerge için 196 senatör ''hayır'', 42 senatör ''evet'' oyu verdi. Genel kurul, yasa teklifiyle ilgili önergelerin oylanmasının ardından, yasa teklifinin metni üzerinde sunulan değişiklik önergelerini oylamaya başladı. Genel kurula sunulan üç önergenin reddedilmesinden sonra yasa teklifinin kabul edilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Teklifin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından imzalanıp, resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Meclis ve Senatoda 60 senatör ve milletvekilinin yasa teklifine itiraz edip, anayasa mahkemesine gitmesi halinde, yasa teklifinin anayasa mahkemesi tarafından incelenmesi gündeme gelebilecek.