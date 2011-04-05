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Çevre

Üçüncü nükleer santral Marmara'ya

Akkuyu ve Sinop'un ardından üçüncü nükleer santral için Trakya'da İğneada öne çıkıyor.

05 Nisan 2011 03:00

T24- Akkuyu ve Sinop'un ardından üçüncü nükleer santral için Trakya'da İğneada öne çıkıyor.

 



Nükleer enerjinin Türkiye'deki tarihçesi
 
Yarım asırlık nükleer...

Türkiye yaklaşık 50 senedir nükleer teknolojinin ülkeye getirilmesi ve faydalanılması konusunda hem bilimsel ve teknik, hem de politik sahada çalışmalar yapıyor.

14 soruda nükleer santral

Mersin Akkuyu'ya yapılacak olan Türkiye'nin ilk nükleer santrali için Rusya ile anlaşma sağlayan Türkiye, halen Sinop'a yapılacak olan ikinci nükleer santral için müzakerelere devam ediyor.

Japonya'da Mart ayının başlarında meydana gelen ve nükleer tesislere de zarar veren depremin ardından, Sinop'taki nükleer santral için yapılan görüşmeler hedeflendiği hızda ilerleyemedi.

Akkuyu ve Sinop'a yapılacak olan nükleer santralin toplam kapasitesinin 10,000 MW düzeyinde olması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin, enerji çeşitliliği ve arz güvenliği için 2023 yılına kadar toplam 15,000 MW kapasiteli üç nükleer santrali devreye almaya hedeflediğini anımsatarak, "Nükleer santralin yapılacağı üçüncü yer için birkaç yer ön plana çıkıyor. Bunların başında da Trakya Bölgesi'ndeki İğneada bulunuyor" dedi.

Yetkili, İğneada'nın deprem açısından en güvenli bölgelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Nükleer santrallerde soğutma sistemi olarak deniz suyunun kullanılması çok önemli olduğu için üniteler deniz kıyısına yapılıyor.

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