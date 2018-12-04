Üçüncü köprüyü kullanmadıkları için: Binlerce araca yüzbinlerce lira ceza

Binlerce araç sahibi, İstanbul'da üçüncü köprü yerine ikinci köprüyü kullandığı için, yüzbinlerce lirayı bulan geçiş cezalarıyla karşı karşıya.

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapan ticari araçlara cezalar gönderilmeye başlandı.

Aks aralığı belli bir uzunluğun üzerinde olan araçlara her geçiş için 600 lira ceza kesilirken, 2017 yılının başında başlayan uygulamadan habersiz olan binlerce kişi, tebligatların gelmeye başlamasıyla isyan etti.

Köprü mağdurları sosyal medya sitelerinde gruplar kurarken, 300 bin liraya varan cezaların söz konusu olduğu ve tebligatlar yeni geldiği için yapılandırma fırsatınında bulunmadığı kaydedildi.

Türkiye gazetesindeki konuya ilişkin haberde, Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun şu değerlendirmesi yer aldı:

"Aks aralığı 3,2 metrenin üzerindeki hafif ticari araçlar sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebilir. Bu araçlara diğer iki köprü yasak ama buna ilişkin bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkinci olarak, cezalı geçiş olduğu halde araç sahibine yeni bildirim yapılıyor. Oysa çok basit bir biçimde SMS yöntemiyle bir bildirim yapılabilirdi. Üstelik bize gelen şikayetlerde e-devlet üzerinden de ceza bildiriminin yapılmadığı görülüyor. Değeri 35-40 bin lira olan araçlara 200 bin lira ceza yazılmış."