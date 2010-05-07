Üçüncü köprüye isim aranıyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da yapılması planlanan 3. köprünün isminin halka sorulmasında fayda olduğunu düşündüğünü söyledi.



Topbaş, katıldığı bir konferansta basın mensuplarının 3. köprünün adıyla ilgili soruları üzerine, henüz bir çalışmaları olmadığını söyledi.



Topbaş, köprünün isimsiz kalmayacağını, mutlaka değerlendirileceğini, İstanbul'a yakışır doğru bir isim bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:



''3. köprünün ismini İstanbullular'a, halka sormakta fayda var diye düşünüyorum. İstanbullular'ın karar vermesi açısından sayın bakana da bunu teklif etmek istiyorum. Çünkü halkın kendisinin karar verdiği şeyleri daha benimsediğini görüyoruz. Biz vapurlarda bunu yaşadık. Köprünün isminin nasıl belirleneceğini sayın başbakanımızla da konuşmak lazım.''



Topbaş, Haliç'te yapılan köprünün ismini Mimar Sinan Köprüsü koymayı düşündüğünü, bu köprüden geçecek metronun Süleymaniye'nin altından geçeceğini, ama bunu da İstanbullular'la değerlendirmek istediğini kaydetti.



Topbaş, ''3. köprüye neden raylı sistem düşünülmedi?'' sorusuna, ''Bunu bakanımızla çok tartıştık. Şu anda Marmaray olarak yapılan sistemin içerisinde uzak doğudan Londra'ya kadar kesintisiz raylı sistem sağlanmış oldu. Gece yarısından sonra da yük taşımacılığı için kullanılabilecek bir sistem var. Bu yüzden tekrar ikinci bir sistemin yapılmasına gerek görülmedi. Artı, bu kadar kuzeyde olan bir raylı sistemin kent içi trafiğine çok fazla katkısı değil, kısmi katkısı olacaktır'' şeklinde cevap verdi.



Sulukule Platformu'nun, temeli atılan Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi hakkındaki iddiaları da sorulan Topbaş, şunları kaydetti:



''Burada yapılan çalışmalar arkeoloji müzesi denetimi ve kontrolünde yapılıyor. Orada yapılan temel atma merasiminin ardından sürdürülecek inşaat çalışmaları bilimsel çalışmalar çerçevesinde sürdürülür. Eğer bir kuşku varsa, eğer kazı esnasında bu tür eserler ortaya çıkarsa mutlaka bir hassasiyet gösterilir. Bu konuda Fatih Belediyesi'nin hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu proje durmaz, eğer arkeolojik kazılarda yapı alanlarında birtakım arkeolojik bulgular çıkarsa, bunların hangi ölçekte olduğunun tespiti yapılıp çıkmayan yerlerde devam eder, çıkan yerlerde iler ki dönemde çalışmaların nasıl şekilleneceği belirlenir.''





