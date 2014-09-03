Üçüncü köprünün kulelerinde son aşamaya gelindi

İstanbul’da Kuzey Ormanları olarak bilinen alan yapım çalışmaları devam eden 3. Boğaz Köprüsü’nde, bu yılın son aylarında kule inşaatlarının tamamlanmasının ardından taşıyıcı kabloların döşenmesine başlanacak. Bu güne kadar 39,4 milyon metreküp kazı (gerçekleşme:yüzde 64), 15,5 milyon metreküp dolgu (gerçekleşme:yüzde 40) çalışması yapıldığı proje kapsamında yapımı devam edilen Riva’daki tünelde ise delme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İlhan Aksoyer ile İlhan Parçalı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, ‘Yavuz Sultan Selim’ ismi verilecek olan 3. boğaz köprüsünün kule inşaatları hızla sürerken her geçen gün sona yaklaşılıyor.

Bittiğinde denizden yüksekliği 329 metreyi aşacak olacak kuleler şu anda 285 metreyi geldi. Kulelerde 24 saat aralıksız çalışılırken, yüksekliğin artmasıyla birlikte aşırı rüzgarın zaman zaman çalışmaları aksattığı öğrenildi.

285 metre yükseklikte rüzgar hızının 55 kilometreyi aştığı durumlarda emniyet açısından kule vinçlerinin ve asansörlerin durdurulduğu belirtildi. Devasa köprü kuleleri ise artık kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Havadan yapılan çekimlerde 6 bin 500 işçi ile 600 mühendisin görev yaptığı dev projenin şantiyesi ise adeta küçük bir kenti andırıyor. Haftanın 7 günü 24 saat aralıksız sürdürülen çalışmalarda yaklaşık bin dozer, greyder, kule vinç gibi büyük inşaat makinesi kullanıldığı belirtildi.

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında toplam 400 hektar alanda yol açmak için ağaç kesimi yapılacağı belirtildi. Bu alanlarda kesim işlerinin bazı bölgelerde devam ettiği kesilen ağaçların yüzde 90’ının 15 yaşın altında endüstriyel ağaçlar olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan anlaşmayla kesilen 400 hektarlık alandaki ağaçların yerine toplam 1400 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar Kemerburgaz ve Ağva bölgelerinde kapatılan taş ocağı alanları gibi rehabilitasyona tabii tutulan 550 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığı, çalışmaların dikim yerlerinin tespitinin ardından devam edeceği kaydedildi.

İstanbul’un 3. Boğaz Köprüsü, 59 metrelik genişliği ile bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak. 3. Köprü, ayak yüksekliği ile de dünyanın en büyüğü olacak.

8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritli köprünün deniz üzerindeki uzunluğu 1408 metre olacak.

Köprünün toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre.

Köprü bu özelliği ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

Avrupa yakasında Garipçe Köyü’ndeki kulenin yüksekliği 322, Anadolu yakasında Poyrazköy kesimindeki kulenin yüksekliği ise 318 metreyi bulacak.

Köprü üzerindeki raylı sistem, Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanını da birbirine bağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü, "yap, işlet, devret’ modeliyle gerçekleştirilecek. 3 milyar dolar yatırım bedeline sahip projenin yapım dahil işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş; Astaldi JV tarafından yapılacak ve bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na devir edilecek.