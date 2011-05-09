-ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDEN YHT GEÇECEK ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden İstanbul Sultanbeyli'ye gideceğini, burada ikiye ayrılacak hattın bir kolunun Boğaz'a inşa edilecek üçüncü köprüye, bir kolunun Marmaray'a bağlanacağını bildirdi. Bakan Soluk, her iki hattın da 350 kilometre hıza uygun olarak inşa edileceğini kaydetti. Soluk, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kınalı ile Akyazı arasında, yan yol bağlantılarıyla birlikte 414 kilometre uzunluğunda olduğunu ve proje kapsamında İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü yapılacağını anımsattı. Köprü'de 2x4 karayolu, 2x1 demiryolu güzergahı bulunacağını belirten Soluk, ''Demiryolu güzergahı köprüyle aynı düzlemde mi olacak, yoksa asma mı olacak bunu alacağımız tekliflerde değerlendireceğiz. Şartnamemizde böyle bir madde var. 23 Ağustosta yüklenici teklifleriyle değerlendireceğiz. Şu anda bu konuda hiçbir kesinlik yok. Köprüden hızlı tren geçebilecek. Projedeki tekliflere bağlı olarak hız değişecek. Ankara-İstanbul YHT hattı, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden Sultanbeyli'ye gidecek. Burada ikiye ayrılacak hattın bir kolu üçüncü köprüye, bir kolu Marmaray'a bağlanacak. Marmaray'da banliyö hatları ile Avrupa'ya geçecek. İki hat da 350 kilometre hıza uygun olarak inşa edilecek. Bunun proje ihalesini yaptık. Kısa zaman içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaparak son şekli vereceğiz.'' -''ANKARA METROLARININ TÜMÜ ÖNCELİKLİ''- Bakan Soluk, lastik tekerlekli araçlar için inşa edilen Avrasya Tüneli'nde çalışmaların başladığını ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Soluk, bu projenin 3,5 yıl sonra hayata geçmesiyle İstanbul'un trafik sorununa büyük ölçüde çözüm sağlanmış olacağını da dile getirdi. Soluk, yarım kalan metroların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzaladıkları 4 ayrı protokolle Bakanlığına devredildiğini anımsatarak, metroların elektro mekanik işlerini yürüten firmayla sözleşmenin yenileneceğini, metroların inşası için ise ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Soluk, metroların Bakanlar Kurulu imzasıyla yatırım programına girdiğini de kaydetti. Güzergahlarla ilgili bir öncelik sıralaması yapmadıklarını ifade eden Soluk, ''Bizim için tüm güzergahlar aynı ancak fiziki ilerlemeleri ve uzunlukları farklı olduğu için aynı anda bitmeleri söz konusu değil. Ankara'daki metroları ihalelerini yapıp, sözleşmelerini imzalayıp yer teslimlerini yaptıktan sonra iki yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Eylül'de inşaata başlanabilir'' dedi. -''BEYAZ GÖMLEĞİM KAPKARA OLMUŞTU''- Türkiye'de ulaştırma sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Soluk, özellikle demiryollarında büyük projelerin hayata geçirildiğini söyledi. İlk kez 1969 yılında Sivas-İstanbul arasında trene bindiğini anlatan Soluk, sözlerini şöyle tamamladı: ''Trene binerken beyaz olan gömleğim, indiğimde kapkara olmuştu. Daha sonraki yıllarda da birkaç kez trene bindim. Ancak aradan geçen zaman içerisinde TCDD öyle muhteşem projelere imza attı ki, 2009 yılında ilk kez Ankara-Eskişehir arasında hizmete giren Yüksek Hızlı Tren'e bindiğimde bunların hiçbirini hatırlamadım. Gerçekten bu ülkenin insanın layık olduğu hizmetler bunlar. Ulaştırma Bakanlığı olarak vatandaşımızın konforu, rahatlığı için çalışmaya devam edeceğiz.''