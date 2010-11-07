-ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ PROJESİ PROTESTO EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Yeşiller Partisi'nin, İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü projesini protesto amacıyla başlattığı ''2 Milyon İstanbullu'' kampanyası kapsamında Galata Köprüsü'nde toplanan bir grup, sloganlar atarak projeyi protesto etti. Grup adına açıklama yapan ''2 Milyon İstanbullu'' kampanyasının koordinatörü Yunus Muluk, üçüncü köprünün yapımı için 2 milyon ağacın kesileceğini öne sürerek, bunu engellemek amacıyla farklı zamanlarda protestolar yapıldığını belirtti. Yeni köprü projesinin trafik ve nüfus sorunlarını çözmek yerine artıracağını iddia eden Muluk, şöyle konuştu: ''Üçüncü köprünün alternatifleri olduğunu biliyoruz. Günde 1.5 milyon insan taşıma kapasiteli, köprünün 10'da biri maliyetine yapılabilecek BoğazRay, birinci köprüyü revize ederek toplu taşıma için kullanılacak bir kat ekleme projesi veya Pendik-Yeşilköy arasına kurulacak Transmar yüzer viyadük projesi, bu alternatiflerden sadece bazıları. Hepsi, üzerinde çalışılmış, test edilmiş, bilimsel projeler. Üstelik üçüncü köprüden daha az maliyetli, daha az doğa yıkımına neden olacak ve trafiğe gerçekten çözüm olabilecek projeler.'' Açıklamanın ardından gruptakiler, Galata Köprüsü'nden Eminönü istikametine doğru sloganlar eşliğinde yürüdükten sonra protesto eylemine son verdi.