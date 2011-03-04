-ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ İHALESİNDE SONA DOĞRU ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - İstanbul Boğazı'na üçüncü köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihale ilanının gelecek hafta yayımlanması bekleniyor. İlana göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilecek ihalede teklifler 23 Ağustos 2011'de açılacak. Türkiye'nin gündemine oturan Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ilanı hazırlandı. 7 veya 8 Mart 2011'de yayımlanması öngörülen ilanın ardından şartname satışları başlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesinde, 23 Ağustosa kadar teklif verilebilecek. Projede yer alan İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüde, 2x4 karayolunun yanı sıra 2x1 demiryolu da bulunacak. Demiryolu nedeniyle köprünün iki katlı mı yoksa daha geniş mi inşa edileceği hususunda karara varamayan Ulaştırma Bakanlığı, bu konuyu teklif verecek firmaların görüşlerini de alarak netleştirecek. Öte yandan Marmara Bölgesi'nin trafiğinde kısa sürede önemli role sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesini kazanacak girişime, Karayolları Genel Müdürlüğünün de yüzde 10 ortak olması görüşü üzerinde çalışan Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 6.5 milyar dolarlık projede, bu miktarda hisse için gereken kaynağın temini ve ''borca da ortak olunacağı'' hususlarını da göz önüne alarak bu fikirden vazgeçti. Buna göre, projenin yapımı ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğünün herhangi bir hissesi bulunmayacak, proje YİD modeliyle inşa edilecek ve işletilecek. YİD ihale sözleşmelerinin YPK onayına sunulmasını ortadan kaldıran maddenin yer aldığı ''Torba Yasa'' yürürlüğe girdiği için projenin ihale sözleşmesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak. Ulaştırma Bakanlığı böylece, daha önce 30 ay boyunca YPK onayı beklediği İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi'nin aksine Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde kısa sürede ilk kazmayı vurabilecek. Güzergahı, ''Garipçe ve Poyrazköy'' olarak açıklanan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesinin uzunluğunun 414 kilometreyi bulması öngörülüyor.