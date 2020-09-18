Üçüncü kez kaçak yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı

Daha önce kaçak yollardan aldığı iddia edilen 2 maymun Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollarla yeni bir maymun almasının ardından gözaltına alındı.

Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından hızla tespit edilen Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı.

Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ise Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı. İzgi'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

24 yaşındaki İzgi, geçen Temmuz ayında ise Koko'ya kavuştuğunu duyurdu. Ancak İzgi'nin ikinci kez kaçak yollardan ‘Makak' cinsi maymun aldığı belirtildi. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi'nin ikamet ettiği Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı ‘Makak' cinsi maymuna el koymuştu.

Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, kurtarılan maymunun işlemlerinin sürdüğünü, kısa bir süre sonra hayvanat bahçesinde yaşamına devam edeceğini duyurdu.

Ancak İzgi durmadı. Sosyal medya fenomeni, üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi'nin Instagram'dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.

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