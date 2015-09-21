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Politika

Üçüncü kez AKP'den aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses bağımsız aday oldu

'Anneme ahdim var...'

21 Eylül 2015 19:01

Şanlıurfa’dan AKP’den üç kez milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak, kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses, bağımsız adaylık başvurusunda bulundu.

Tatlıses, kişisel Instagram hesabında annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Seni Milletvekili göreyim, ondan sonra öleyim. Anneme verdiğim ahdım nedeniyle bağımsız milletvekili adayı oldum" açıklamasını yaptı.

1 Kasım erken genel seçimlerde AKP’den vekalet verdiği avukatı Ahmet Türkmen aracılığıyla aday adayı olan, ancak aday gösterilmeyen Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses, bağımsız milletvekili aday adayı oldu. Tatlıses, bağımsız adaylık başvurusunun  ardından sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını; "Eğer ki ben vekil olmak istiyorsam işte size sebep anamdır. Herkesten özür diliyorum. Anneme sözüm, ahtım var. Herkesin annesine nasıl saygısı varsa, benim de anneme saygım var. Annem ağır hasta. Annem bana ’Seni milletvekili göreyim, ondan sonra öleyim’ demişti. Ben de ona ’İnşallah sana bir şey olmadan ben milletvekili olurum’ dedim. İnşallah seçimlere kadar yaşar. Anneme verdiğim ’Hizmet edeceğim’ ahdım nedeniyle bağımsız milletvekili adayı oldum. Hayırlı olsun" yazısı ile paylaştı.

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